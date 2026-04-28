Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Shiffrin
© Getty

Ski-Star emotional

Mikaela Shiffrin unter Tränen: "Du hast gewonnen"

28.04.26, 08:40
Teilen

Große Gefühle bei Mikaela Shiffrin: Die US-Ski-Ikone hat sich nach der Veröffentlichung des neuen Albums von Noah Kahan ungewohnt emotional gezeigt – und sogar Tränen vergossen. 

Nach jahrelanger Wartezeit erschien Kahans neues Werk „The Great Divide“ und traf bei Shiffrin offenbar einen ganz besonderen Nerv. In einem Instagram-Video reagierte die 31-Jährige sichtlich bewegt auf die Musik ihres Landsmanns und ließ ihren Gefühlen freien Lauf.

Zuvor hatte sie bereits auf eine Story des Sängers geantwortet. Darin fragte Kahan seine Fans: „Schönen Album-Tag! Ist bei euch alles ok?“ Shiffrins ehrliche Reaktion darauf: „Genau genommen? Nicht wirklich alles ok, nein!“

Shiffrin
© Getty

"Wir heulen"

Noch deutlicher wurde sie in einem weiteren Clip: Unter Tränen sitzt Shiffrin vor ihrem Laptop und richtet direkte Worte an den Musiker. Auf die Frage, was sie ihm sagen wolle, antwortet sie: „Noah, du hast gewonnen! Wir heulen. Wir heulen endlich!“

Die emotionale Reaktion kommt nicht von ungefähr. Das US-Skiteam verbindet mit Kahan besondere Erinnerungen – der Musiker hatte den Athletinnen bereits ein privates Konzert gegeben. Umso größer ist nun die Hoffnung, dass es bald ein Wiedersehen gibt.

Für Shiffrin sind es Freudentränen in einer Phase, in der sie sich eigentlich schon wieder voll auf die kommende Weltcup-Saison konzentriert. Gleichzeitig richtet sich ihr Blick auch zunehmend in die Zukunft abseits des Sports: Gemeinsam mit ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde denkt sie bereits über die Zeit nach der Karriere nach – inklusive konkreter Familienpläne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen