Mikaela Shiffrin unter Tränen: "Du hast gewonnen"

Große Gefühle bei Mikaela Shiffrin: Die US-Ski-Ikone hat sich nach der Veröffentlichung des neuen Albums von Noah Kahan ungewohnt emotional gezeigt – und sogar Tränen vergossen.

Nach jahrelanger Wartezeit erschien Kahans neues Werk „The Great Divide“ und traf bei Shiffrin offenbar einen ganz besonderen Nerv. In einem Instagram-Video reagierte die 31-Jährige sichtlich bewegt auf die Musik ihres Landsmanns und ließ ihren Gefühlen freien Lauf.

Zuvor hatte sie bereits auf eine Story des Sängers geantwortet. Darin fragte Kahan seine Fans: „Schönen Album-Tag! Ist bei euch alles ok?“ Shiffrins ehrliche Reaktion darauf: „Genau genommen? Nicht wirklich alles ok, nein!“

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"Wir heulen"

Noch deutlicher wurde sie in einem weiteren Clip: Unter Tränen sitzt Shiffrin vor ihrem Laptop und richtet direkte Worte an den Musiker. Auf die Frage, was sie ihm sagen wolle, antwortet sie: „Noah, du hast gewonnen! Wir heulen. Wir heulen endlich!“

Die emotionale Reaktion kommt nicht von ungefähr. Das US-Skiteam verbindet mit Kahan besondere Erinnerungen – der Musiker hatte den Athletinnen bereits ein privates Konzert gegeben. Umso größer ist nun die Hoffnung, dass es bald ein Wiedersehen gibt.

Für Shiffrin sind es Freudentränen in einer Phase, in der sie sich eigentlich schon wieder voll auf die kommende Weltcup-Saison konzentriert. Gleichzeitig richtet sich ihr Blick auch zunehmend in die Zukunft abseits des Sports: Gemeinsam mit ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde denkt sie bereits über die Zeit nach der Karriere nach – inklusive konkreter Familienpläne.