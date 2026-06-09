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in der Sommerpause

Hirscher mit Mega-Verpflichtung? Post sorgt für Spekulationen

OR
von
verschwommenes schwarz-weiß Bild
© Instagram: vandeer_redbull_sports
Besucht man den Instagram-Account von Van Deer findet man aktuell einen Fragen aufwerfenden Post ganz oben im Feed, welcher für wilde Spekulationen sorgt.
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Ein Instagram-Post eines Skiausrüsters mitten in der Sommerpause sorgt nur selten für so viel Aufsehen wie der jüngste Post von Marcel Hirschers Marke Van Deer.

Die österreichische Skifirma, die bereits Topstars wie Timon Haugan oder Paula Moltzan unter Vertrag hat, angelt sich scheinbar die nächste Ausnahmekönnerin. Auf dem aktuellen Post ist eine junge Frau in einem Schwarz-Weiß-Bild zu erkennen, das leicht verschwommen dargestellt ist.

Riesentorlauf-Spezialistin als Aushängeschild?

Um wen es sich genau handelt und was der Post zu bedeuten hat, ist noch nicht offiziell bekannt. Lediglich "Auf zum nächsten Abenteuer. Immer stilvoll" ist in der Caption zu lesen.

In den Kommentaren scheint man sich jedoch einig zu sein: Alice Robinson soll die Frau auf dem Bild sein. Die 24-jährige Riesentorlauf-Spezialistin gilt als heißeste Kandidatin für einen Vertrag mit Van Deer. Sie zählt zu den stärksten Riesentorläuferinnen der Welt, gewann bereits sieben Weltcuprennen und holte bei der WM 2025 in Saalbach Silber im Riesentorlauf.

Die Neuseeländerin ist zudem bereits Partnerin von Red Bull und hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass sie ihren bisherigen Ausrüster Salomon nach vierjähriger Zusammenarbeit verlässt.

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Möglicherweise nicht der einzige Neuzugang

Doch Robinson ist nicht die einzige Kandidatin. Auch das albanische Wunderkind Lara Colturi wird als möglicher Neuzugang gehandelt. Die erst 19-Jährige stand bereits siebenmal auf einem Weltcup-Podest und gilt als eines der größten Talente im alpinen Skisport.

Lara Colturi
Lara Colturi © Getty Images

Sowohl Robinson als auch Colturi befinden sich aktuell in Salzburg, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Auch dieser Umstand heizt die Gerüchteküche weiter an.

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