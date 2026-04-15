Shiffrin jetzt Skilehrerin

Von wem lässt sich Skifahren besser lernen als von einer dreifachen Olympiasiegerin? Genau in diesen besonderen Genuss kam eine Gruppe junger Skifahrerinnen der Organisation elevateHER in Colorado – und zwar von niemand Geringerer als Mikaela Shiffrin.

Im Rahmen der Initiative „The GOAT Gives Back“, organisiert gemeinsam mit der Share Winter Foundation, nahm sich die erfolgreichste Weltcupfahrerin der Geschichte Zeit (110 WC-Siege) für junge Skifahrerinnen der Organisation elevateHER. Statt Bestzeiten ging es diesmal um Technik, Spaß und Selbstvertrauen – und Shiffrin mittendrin, nahbar wie selten.

Mit viel Geduld erklärte sie die Kurventechnik, gab Tipps zur Haltung, war sich auch für die obligatorische Pizzaschnitte nicht zu schade und fuhr gemeinsam mit den Mädchen die Piste hinunter. Für die Teilnehmerinnen ein unvergessliches Erlebnis: persönliches Coaching von der vielleicht größten Skirennläuferin aller Zeiten. Und natürlich durften auch Erinnerungsfotos samt Autogrammen nicht fehlen.

An jenem Ort, wo alles begann

Dabei weiß die 31-Jährige genau, wie es ist, früh durchzustarten. Schon als Teenager eroberte sie die Skiwelt, gewann mit 18 ihren ersten WM-Titel im Slalom und sicherte sich nur ein Jahr später bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi Gold – der Beginn einer beispiellosen Karriere.

Dass sie ihre Leidenschaft nun weitergibt, passt ins Bild. Denn gerade in Copper Mountain, quasi vor ihrer Haustür im Bundesstaat Colorado, hat Shiffrin schon oft Geschichte geschrieben. Erst in der vergangenen Saison triumphierte sie dort erneut im Slalom und feierte ihren damals 104. Weltcupsieg. Diesmal jedoch ging es nicht um Rekorde oder Medaillen. Sondern um Inspiration. Und vielleicht auch darum, die nächste Mikaela Shiffrin auf die Reise zu schicken.