Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Shiffrin
© Instagram

Kids begeistert

Shiffrin jetzt Skilehrerin

15.04.26, 13:38
Teilen

Von wem lässt sich Skifahren besser lernen als von einer dreifachen Olympiasiegerin? Genau in diesen besonderen Genuss kam eine Gruppe junger Skifahrerinnen der Organisation elevateHER in Colorado – und zwar von niemand Geringerer als Mikaela Shiffrin.

Im Rahmen der Initiative „The GOAT Gives Back“, organisiert gemeinsam mit der Share Winter Foundation, nahm sich die erfolgreichste Weltcupfahrerin der Geschichte Zeit (110 WC-Siege) für junge Skifahrerinnen der Organisation elevateHER. Statt Bestzeiten ging es diesmal um Technik, Spaß und Selbstvertrauen – und Shiffrin mittendrin, nahbar wie selten.

Mit viel Geduld erklärte sie die Kurventechnik, gab Tipps zur Haltung, war sich auch für die obligatorische Pizzaschnitte nicht zu schade und fuhr gemeinsam mit den Mädchen die Piste hinunter. Für die Teilnehmerinnen ein unvergessliches Erlebnis: persönliches Coaching von der vielleicht größten Skirennläuferin aller Zeiten. Und natürlich durften auch Erinnerungsfotos samt Autogrammen nicht fehlen.

An jenem Ort, wo alles begann

Dabei weiß die 31-Jährige genau, wie es ist, früh durchzustarten. Schon als Teenager eroberte sie die Skiwelt, gewann mit 18 ihren ersten WM-Titel im Slalom und sicherte sich nur ein Jahr später bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi Gold – der Beginn einer beispiellosen Karriere.

Dass sie ihre Leidenschaft nun weitergibt, passt ins Bild. Denn gerade in Copper Mountain, quasi vor ihrer Haustür im Bundesstaat Colorado, hat Shiffrin schon oft Geschichte geschrieben. Erst in der vergangenen Saison triumphierte sie dort erneut im Slalom und feierte ihren damals 104. Weltcupsieg. Diesmal jedoch ging es nicht um Rekorde oder Medaillen. Sondern um Inspiration. Und vielleicht auch darum, die nächste Mikaela Shiffrin auf die Reise zu schicken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen