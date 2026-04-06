Krebs! Shiffrin spricht über Familien-Drama

Mikaela Shiffrin überragte in der abgelaufenen Ski-Saison wieder alle, holte am Ende den Gesamtweltcup und auch die kleine Kugel im Slalom. Noch unglaublicher ist diese Meisterleistung, weil ihre Mutter bereits davor an Krebs erkrankt ist, wie die Ski-Queen nun verriet.

In der Saison 2025/26 kehrte Shiffrin zu ihren Topleistungen zurück, was ihr die sechste große Kristallkugel ihrer Karriere einbrachte. Damit zog sie mit Annemarie Moser-Pröll gleich und arbeitet weiter an ihrem Status als beste Skifahrerin aller Zeiten.

Shiffrins Mutter erkrankte an Krebs

Dabei hatte die 31-Jährige nicht nur mit ihren Leistungsgrenzen zu kämpfen. Denn wie sie nun im Podcast "What's the Point" gemeinsam mit ihrer Mutter Eileen mit der Welt teilte, erkrankte diese, ihr "Schutzschild", im Herbst 2025 an Krebs. Nach dem Tod des Vaters Jeff 2020 der nächste Schicksalsschlag für Shiffrin.

Auch deshalb war die 66-Jährige nicht wie gewohnt stets im Ziellauf bei ihrer Tochter zu sehen, sondern fehlte bei den Rennen. "Plötzlich warst du diejenige, die Hilfe brauchte", so Mikaela. Auch das unterstreicht wieder, auf welchem mentalen Niveau sich Mikaela Shiffrin befindet.