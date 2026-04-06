Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Krebs! Shiffrin spricht über Familien-Drama
© GEPA

Mutter erkrankt

Krebs! Shiffrin spricht über Familien-Drama

06.04.26, 15:16
Teilen

Mikaela Shiffrin überragte in der abgelaufenen Ski-Saison wieder alle, holte am Ende den Gesamtweltcup und auch die kleine Kugel im Slalom. Noch unglaublicher ist diese Meisterleistung, weil ihre Mutter bereits davor an Krebs erkrankt ist, wie die Ski-Queen nun verriet.

In der Saison 2025/26 kehrte Shiffrin zu ihren Topleistungen zurück, was ihr die sechste große Kristallkugel ihrer Karriere einbrachte. Damit zog sie mit Annemarie Moser-Pröll gleich und arbeitet weiter an ihrem Status als beste Skifahrerin aller Zeiten.

Shiffrins Mutter erkrankte an Krebs

Dabei hatte die 31-Jährige nicht nur mit ihren Leistungsgrenzen zu kämpfen. Denn wie sie nun im Podcast "What's the Point" gemeinsam mit ihrer Mutter Eileen mit der Welt teilte, erkrankte diese, ihr "Schutzschild", im Herbst 2025 an Krebs. Nach dem Tod des Vaters Jeff 2020 der nächste Schicksalsschlag für Shiffrin.

Auch deshalb war die 66-Jährige nicht wie gewohnt stets im Ziellauf bei ihrer Tochter zu sehen, sondern fehlte bei den Rennen. "Plötzlich warst du diejenige, die Hilfe brauchte", so Mikaela. Auch das unterstreicht wieder, auf welchem mentalen Niveau sich Mikaela Shiffrin befindet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen