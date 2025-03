Nach Waldbränden: Strenge Verordnungen gegen Waldbrände

Es drohen strenge Strafen, wenn man im Wald raucht oder Feuer entzündet.

OÖ. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit erlassen immer mehr Bezirke strenge Waldbrandschutzverordnungen. In Schärding und Urfahr-Umgebung gelten diese bereits. Zuletzt kam es zu zwei Waldbränden im Mühlviertel. Zuerst in Hirschbach (Bez.Freistadt), danach in Grein (Bez.Perg). Auch im Bezirk Kirchdorf mussten die Feuerwehren bereits ausrücken und konnten einen entstehenden Waldbrand noch früh stoppen. Weitere Verordnungen dürften in den kommenden Tagen folgen.