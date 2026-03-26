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Cash-Regen: Die Preisgeld-Abräumer der Ski-Saison
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Herren & Frauen

Cash-Regen: Die Preisgeld-Abräumer der Ski-Saison

26.03.26, 11:39 | Aktualisiert: 26.03.26, 14:09
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Die das große Finale der Ski-Saison hatte es noch einmal ordentlich in sich, bis zuletzt ging es um die Kugeln. Bejubelt wird aber nicht nur Kristall, sondern auch echtes Geld. Die größten Abräumer im Preisgeld der Frauen und Herren sind gekürt, mit einem ÖSV-Ass vorne mit dabei.

Bei den Männern ist wenig überraschend der Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt der Preisgeld-Kaiser, knapp über 700.000 Euro cashte er aufgrund seiner insgesamt 14 Podestplätzen ab. Damit hat der Schweizer, der seit 2021 durchgehend an der Spitze ist, mehr als das Doppelte von seinem härtesten Verfolger und Riesentorlauf-Sieger Lucas Pinheiro Braathen. Der Brasilianer brachte es auf vergleichsweise mickrige rund 360.000 Euro.

Nur ein einziger Österreicher schaffte es unter die Top 10, auch hier gibt es keine Überraschung: Vincent Kriechmayr. Knapp unter 250.000 Euro stehen beim 34-Jährigen zu Buche, das bedeutet Platz sieben. Mit Marco Schwarz (11.), Stefan Brennsteiner (14.), Manuel Feller (15.), Raphael Haaser (16.) und Stefan Babinsky (20.) schafften es noch einige ÖSV-Athleten unter die besten 20.

  1. Marco Odermatt (SUI): 741.254 EUR
  2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA): 359.264 EUR
  3. Loic Meillard (SUI): 317.325 EUR
  4. Atle Lie McGrath (NOR): 306.019 EUR
  5. Franjo Von Allmen (SUI): 278.922 EUR
  6. Giovanni Franzoni (ITA): 254.526 EUR
  7. Vincent Kriechmayr (AUT): 247.205 EUR
  8. Dominik Paris (ITA): 221.440 EUR
  9. Timon Haugan (NOR): 218.043,50 EUR
  10. Henrik Kristoffersen (NOR): 217.778 EUR
  11. Marco Schwarz (AUT) 188.108 EUR
  12. Clement Noel (FRA): 157.098 EUR
  13. Paco Rassat (FRA): 148.325 EUR
  14. Stefan Brennsteiner (AUT): 124.083 EUR
  15. Manuel Feller (AUT): 122.068 EUR
  16. Raphael Haaser (AUT): 109.759,50 EUR
  17. Alexis Monney (SUI): 98.737 EUR
  18. Stefan Rogentin (SUI): 83.286 EUR
  19. Eduard Hallberg (FIN): 82.818 EUR
  20. Stefan Babinsky (AUT): 77.390,50 EUR

Julia Scheib unter den Top 3

Bei den Frauen braucht es auch keine zwei Versuche, um auf die Preisgeld-Queen zu kommen. Mit ihrer sechsten großen Kristallkugel ist Mikaela Shiffrin weiter am Weg zur erfolgreichsten Skifahrerin aller Zeiten. Auch wenn ihre Erfolge beinahe ausschließlich im Slalom kamen, kassierte die US-Amerikanerin ab. Sie befindet sich nur knapp hinter ihrem männlichen Pendant mit knapp über 600.000 Euro.

Julia Scheib freut sich primär über ihre erste Kugel, jene im Slalom, doch auch das eingestreifte Preisgeld lässt die sonst so coole Steirerin nicht kalt: 340.000 Euro bringen ihr Platz drei. Allerdings darf sie nur eine weitere rot-weiß-rote Athletin in die Top 20 begleiten: Cornelia Hütter landet auf dem elften Platz mit circa 150.000 Euro.

Mikaela Shiffrin (USA): 615.167 EUR

Emma Aicher (GER): 387.265,50 EUR

Julia Scheib (AUT): 340.942 EUR

Camille Rast (SUI): 320.101 EUR

Sofia Goggia (ITA): 295.602 EUR

Alice Robinson (NZL): 283.962 EUR

Laura Pirovano (ITA): 236.179 EUR

Lindsey Vonn (USA): 213.014 EUR

Paula Moltzan (USA): 197.669 EUR

Sara Hector (SWE): 174.077 EUR

Cornelia Hütter (AUT): 148.295 EUR

Corinne Suter (SUI): 137.992 EUR

Kira Weidle-Winkelmann (GER): 136.479 EUR

Wendy Holdener (SUI): 120.271 EUR

Lara Colturi (ALB): 119.601 EUR

Kajsa Vickhoff Lie (NOR): 115.527 EUR

Breezy Johnson (USA): 107.963 EUR

Valerie Grenier (CAN): 103.366 EUR

Elena Curtoni (ITA): 95.594 EUR

Malorie Blanc (SUI): 91.406 EUR

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