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Scheib rast aufs Podium! Shiffrin sichert große Kugel
© EPA

Riesenslalom Hafjell

Scheib rast aufs Podium! Shiffrin sichert große Kugel

25.03.26, 13:17
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Auch wenn es knapper war, als Mikaela Shiffrin wohl lieb war, fixierte sie die große Kristallkugel im letzten Rennen und ließ Emma Aicher hinter sich, weil ein 11. Platz genug war. Julia Scheib rast als Dritte (+0,57) aufs Podium.

Ein 15. Platz - der erste mit Weltcup-Punkten - wär für die US-Ski-Queen genug. Nach dem 17. Platz im ersten Durchgang musste sie zittern, eine gute Fahrt im 2. Durchgang führte sie aber als Elfte (+2,02) in die Punkte. Damit hielt sie die junge Deutsche Emma Aicher (12.) um 87 Punkte auf Distanz.

Scheib rast aufs Podium! Shiffrin sichert große Kugel
© EPA

Tagessiegerin war die Kanadierin Valerie Grenier vor der Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,43). Die Riesentorlauf-Weltcup-Siegerin Scheib sprang vom vierten auf den dritten Platz nach vorne. Stephanie Brunner verpasste als Fünfte (+1,24) nur knapp. Nina Astner wurde 16. (+2,43).

 




 

Dabei realisierte Shiffrin es erst zwei Läuferinnen zu spät und selbst da fragte sie noch: "Seid ihr euch sicher?" Danach war für die Freudentränen kein Halt mehr. Der erste Weltcup-Erfolg seit zwei Jahren, der sechste insgesamt - damit zieht die 31-Jährige mit Österreichs Sportlerin des Jahrhunderts Annemarie Moser-Pröll gleich.

Scheib war mit ihrem achten Podium im zehnten RTL-Rennen enorm glücklich, vor allem auch wegen ihrer Kristallkugel: "Es ist ein super Gefühl. War eine unglaubliche Saion, sehr intensiv. Jetzt war ein wunderschöner Abschluss, ein Podium ist ein Podium, mit dem werde ich immer zufrieden sein."

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