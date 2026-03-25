Seltene Krankheit: Ski-Star muss sofort aufhören

Der deutsche Skirennfahrer Andreas Sander zieht einen Schlussstrich. Nach zweijähriger Kampfpause wegen einer schweren Zellerkrankung gab der 36-jährige Speed-Spezialist nun sein Karriereende bekannt.

Am Mittwoch machte der Deutsche Skiverband das offizielle Aus für Andreas Sander öffentlich. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Tirol Ende März wird sich der Athlet endgültig vom aktiven Rennsport verabschieden.

Kampf gegen die Krankheit

Bereits im Jahr 2024 diagnostizierten Mediziner bei Sander eine mitochondriale Dysfunktion. Diese schwere Erkrankung der Zellkraftwerke führte zu extremer Erschöpfung und Konzentrationsproblemen, was ein striktes Sportverbot zur Folge hatte. Trotz intensiver Bemühungen reichte die Kraft nicht für eine Rückkehr in den Weltcup. „Nach meiner Erkrankung habe ich alles versucht, um wieder Leistungssport betreiben zu können“, erklärt Sander in einer Mitteilung des DSV.

Körper setzt klare Grenzen

Obwohl es ihm im Alltag wieder deutlich besser gehe, sei das Ziel, Rennen auf Weltcup-Niveau zu fahren, weiterhin nicht erreichbar. Sander betont jedoch: „Ich bin stolz auf das, was ich im Ski-Rennsport erreichen konnte.“ Der Deutsche war über ein Jahrzehnt lang ein fester Bestandteil des Speed-Teams und startete insgesamt 196 Mal im Weltcup.

Erfolge und knappe Entscheidungen

Seinen emotionalsten Moment erlebte der Sportler im Jahr 2021, als er den WM-Titel in der Abfahrt lediglich um eine Hundertstelsekunde verpasste. Neben zwei Podestplätzen im Weltcup blickt er auf 13 WM-Starts und fünf Teilnahmen bei Olympischen Spielen zurück. Ein Weltcupsieg blieb ihm in seiner langen Laufbahn verwehrt.

Blick in die Zukunft

Wie es beruflich für ihn weitergeht, lässt der 36-Jährige derzeit noch offen. Der Fokus liegt zunächst vollständig auf der weiteren gesundheitlichen Genesung. Sander stellt jedoch klar: „Grundsätzlich bin und bleibe ich dem Skisport sicherlich verbunden.“ Auch wenn er nicht mehr aktiv am Start steht, bleibt die Verbindung zum Schnee bestehen.