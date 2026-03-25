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Kugel-Jubel für McGrath - Haugan gewinnt
© getty

Slalom Hafjell

Kugel-Jubel für McGrath - Haugan gewinnt

25.03.26, 14:15
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Wie Shiffrin lässt sich auch Atle Lie McGrath seine Kristallkugel, hier nur die kleine im Slalom, nicht nehmen. Sein Freund Lucas Pinheiro Braathen fädelte früh ein, damit reichte der achte Platz. Mit Timon Haugan bejubelte ein weiterer Norweger den Tagessieg.

Zweiter wurde Halbzeit-Führender Loic Meillard (+0,44), Dritter Eduard Hallberg (+1,03).

Braathen ließ sich dennoch im Ziel feiern, machte sich anschließend sofort auf den Weg zu McGrath, um diesen bei seinen Freudentränen in den Arm zu nehmen. McGrath war mit 41 Punkten Vorsprung auf Lucas Pinheiro Braathen ins Rennen gegangen. Sein für Brasilien startender Kontrahent, der am Vortag im Riesentorlauf Sieg und Kugel abgeräumt hatte, konnte diesmal nicht mehr kontern.

 




 

 

Die Österreicher schafften es nur auf die hinteren Plätze. Michael Matt (+1,70) wurde Siebenter, Fabio Gstrein (+2,58) nur 12. Marco Schwarz (19./+3,30) und Dominik Raschner (22./+4,30) waren noch weiter hinten zu finden.

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