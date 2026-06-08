TV
Radio
E-Paper
Sport

Eishockey

Hammer-Gruppe für Österreich bei WM 2027

OR
von
Österreichs Bernd Wolf, Leon Kolarik, Mario Huber, Clemens Unterweger und Simeon Schwinger
© APA/WOLFGANG JANNACH
Österreichs Eishockey-Nationalteam kennt die eigene Gruppe bei der WM 2027. Und sie hat es in sich.
OE24 auf Google bevorzugen

Österreichs Eishockey-Nationalteam trifft bei der WM 2027 in der Gruppe A auf Weltmeister Finnland, "Vize" Schweiz, Schweden, Lettland, Slowenien, Aufsteiger Ukraine und Gastgeber Deutschland.

Dies ergab die Einteilung der Gruppen durch den Weltverband gemeinsam mit Veranstalter Deutschland am Montag. Gespielt wird vom 14. bis 30. Mai 2027 in Mannheim und Düsseldorf, wobei die ÖEHV-Auswahl in Mannheim engagiert ist.

"Definitiv eine attraktive Gruppe"

"Das ist definitiv eine attraktive Gruppe mit den beiden Finalisten der letzten WM und gleichzeitig eine sehr starke. Da man sich die Gruppe nicht aussuchen kann, nimmt man es, wie es ist", sagte Österreichs Head Coach Roger Bader zum Los.

Auch interessant

Uber bringt die ersten Robotaxis nach Europa

Fledermaus‑Spektakel in Orth an der Donau

Österreicher baut Geister-Insel zu Luxus-Hotspot

6 Millionen Euro: Wiens neue Medienförderung

Silent Cinema mitten in Amstetten

Als große Unbekannte der Gruppe sah der Schweizer die Ukraine. "Wir stellen uns auf einen starken Gegner ein", meinte Bader. Der Spielplan für die WM 2027 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Offiziell: ÖSV-Ski-Ass verkündet Rücktritt

Ski-Olympiasieger greift beim Erzbergrodeo an

Marco Odermatt greift nach RTL-Triumph

Lokalmatador Schweiz kurz vor Final-Traum

Knalleffekt: Olympia-Star beendet Karriere

ÖEHV-Team startet gegen Briten "Mission Klassenerhalt"

Deklassiert: Schweiz nach 6:0 im Finale

Rücktritts-Knall bei der FIS

FIS-Streit eskaliert: Droht jetzt sogar Kitzbühel-Aus?

Hammer-Gruppe für Österreich bei WM 2027