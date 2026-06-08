Hammer-Gruppe für Österreich bei WM 2027

Österreichs Eishockey-Nationalteam kennt die eigene Gruppe bei der WM 2027. Und sie hat es in sich.

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Österreichs Eishockey-Nationalteam trifft bei der WM 2027 in der Gruppe A auf Weltmeister Finnland, "Vize" Schweiz, Schweden, Lettland, Slowenien, Aufsteiger Ukraine und Gastgeber Deutschland.

Dies ergab die Einteilung der Gruppen durch den Weltverband gemeinsam mit Veranstalter Deutschland am Montag. Gespielt wird vom 14. bis 30. Mai 2027 in Mannheim und Düsseldorf, wobei die ÖEHV-Auswahl in Mannheim engagiert ist.

"Definitiv eine attraktive Gruppe"

"Das ist definitiv eine attraktive Gruppe mit den beiden Finalisten der letzten WM und gleichzeitig eine sehr starke. Da man sich die Gruppe nicht aussuchen kann, nimmt man es, wie es ist", sagte Österreichs Head Coach Roger Bader zum Los.

Als große Unbekannte der Gruppe sah der Schweizer die Ukraine. "Wir stellen uns auf einen starken Gegner ein", meinte Bader. Der Spielplan für die WM 2027 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.