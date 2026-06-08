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Kommenden Monaten

Uber bringt die ersten Robotaxis nach Europa

Fußgängerin von Roboterauto getötet
© EPA/UBER HANDOUT
Der Transportanbieter Uber rechnet mit dem Einsatz von Robotaxis in London in wenigen Monaten.
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Der Transportanbieter Uber rechnet mit dem Einsatz von Robotaxis in London in wenigen Monaten.

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Wayve-Chefin Kaity Fischer sagte, es sei das erste Mal, dass Passagiere in Großbritannien ein autonomes Fahrzeug nutzen könnten. Zunächst seien noch Sicherheitsfahrer an Bord.

Fahrfunktionen basieren auf KI

Zum Einsatz kommen Fahrzeuge Elektroautos von Ford, die mit Kameras und Radarsystemen ausgestattet sind. Die Fahrfunktionen von Wayve basieren auf Künstlicher Intelligenz. Fischer sagte, die Technologie werde in London seit 2018 getestet. Uber erklärte, die Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug werde nicht mehr kosten als der reguläre Uber-Dienst.

Die britische Regierung hatte 2025 angekündigt, in diesem Jahr Pilotprojekte ohne Sicherheitsfahrer zu genehmigen. Allerdings müssen auch die örtlichen Behörden ihr grünes Licht für den kommerziellen Einsatz geben. Auch die Alphabet-Tochter Waymo testet ihre autonomen Fahrzeuge in London und hat eine Markteinführung in diesem Jahr angekündigt. Zudem planen Uber und sein Rivale Lyft Tests der Fahrzeuge des chinesischen Anbieters Baidu in London.

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