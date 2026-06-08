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Aktien-Absturz

Iran-Krieg schockt Börse

© Getty Images
Die wieder verschärfte Lage in Nahost hat am Montag die Börsen weltweit belastet. Der ATX und der Euro-Stoxx-50 sind gefallen.
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Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert, am Montag in der Früh griff auch Israel den Iran an. Die iranischen Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon.

Eskalation schockt Börse

Die jüngste Eskalation weckte die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag zu Mittag weiterhin deutlich im Minus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor um 1,48 Prozent auf 5.993,95 Punkte. Der ATX Prime gab um 1,44 Prozent auf 2.961,00 Zähler nach. Auch für die wichtigsten europäischen Börsen ging es aufgrund der neuerlichen Eskalation im Iran-Krieg in den Minusbereich.

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DAX stürzte ab

Am Mittag stand Europas Leitindex 0,5 Prozent tiefer bei 6.034 Punkten. Zu Handelsbeginn war das Börsenbarometer um bis zu 1,4 Prozent abgesackt, bevor es sich peu a peu erholte. Der deutsche Leitindex DAX gab um 0,4 Prozent auf 24.668 Punkte nach. Außerhalb des Euroraums büßte der Schweizer SMI zuletzt 0,3 Prozent auf 13.345 Zähler ein, während der britische FTSE-100 0,1 Prozent auf 10.368 Einheiten gewann.

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