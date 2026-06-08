Siri-Revolution? Apple zeigt seine KI-Zukunft

Bei der Entwicklerkonferenz WWDC26 will der iPhone-Konzern zeigen, wie er bei künstlicher Intelligenz zu Konkurrenten wie ChatGPT und Google aufschließen will.

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Heute startet die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple. Traditionell nutzt der Tech-Konzern die Bühne, um die nächsten Generationen seiner Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac und weitere Geräte vorzustellen.

Neue Betriebssysteme erwartet

Im Fokus stehen die kommenden Versionen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS und visionOS. Apple will dabei zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen präsentieren.

KI soll große Rolle spielen

Auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC führt der CEO Tim Cook durch die Keynote © APA/dpa

Besonders spannend wird erwartet, wie Apple seine KI-Offensive weiter ausbaut. Beobachter rechnen mit neuen Funktionen rund um "Apple Intelligence" und einer deutlich verbesserten Siri. Die Sprachassistentin soll intelligenter, persönlicher und leistungsfähiger werden.

Kommen auch neue Geräte?

Obwohl die WWDC traditionell eine Software-Veranstaltung ist, gab es in der Vergangenheit immer wieder Hardware-Überraschungen. Als mögliche Kandidaten gelten neue Modelle von Mac mini, iMac oder Mac Studio mit den kommenden M5-Chips.

Fans hoffen auf die große Überraschung

Apple hält sich wie üblich bedeckt. Klar ist aber: Die WWDC gilt als wichtigste Präsentation des Jahres für den Konzern. Vor allem die nächsten Schritte bei künstlicher Intelligenz werden mit Spannung erwartet.