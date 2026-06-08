Das ist die wichtigste App in Österreich

WhatsApp ist die meistgenutzte Anwendung im Land. Wir telefonieren weniger, nutzen aber mehr Video-Calls. Die Zahl der SIM-Karten explodiert, doch die Haltung der Österreicher zur Digitalisierung ist widersprüchlich.

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Es gibt in Österreich wesentlich mehr aktive SIM-Karten als Einwohner. Ganze 14,7 Millionen SIM-Karten waren Ende 2025 in Österreich aktiviert, nicht nur in Handys, sondern auch in WLAN-Boxen (Cubes). Das sind eine Million mehr als noch vor 10 Jahren.

Wir telefonieren weniger, nutzen mehr Video

Klassisches Telefonieren geht zurück, zum Teil wird es aber durch Videotelefonieren ersetzt. Im Jahr 2025 wurden "nur" mehr 20,2 Mrd. Minuten mobil gesprochen, das sind um zehn Prozent weniger als 2019, vor dem Corona-Boom. Das Datenvolumen im Mobilfunknetz hat sich in der gleichen Zeit aber mehr als verdoppelt, auf zuletzt 6 Mrd. Gigabyte. "Österreichs Mobilfunknetze sind heute zwanzigmal leistungsfähiger als vor zehn Jahren", heißt es in einer Aussendung des Forum Mobilkommunikation (FMK).

Ein Smartphone haben inzwischen 9 von 10 Österreicherinnen und Österreicher. Im Schnitt werden pro Person über 5 elektronische Geräte genutzt. Den derzeit aktuellsten Mobilfunkstandard 5G konnten im Mai 97 Prozent der Bevölkerung nutzen.

Einer O2-Umfrage zufolge sind viele Fernsehzuschauer während Fußballspielen mit dem Smartphone beschäfitigt und daddeln. © APA/dpa/Bernd Weißbrod

Das Smartphone ist allgemeiner Standard, neben dem Telefonieren ist die Kommunikation über WhatsApp die häufigste Anwendung.

70% nutzen Handy als Wecker, 17% haben TikTok

Drei Viertel der Handy-Nutzer fotografieren mit dem Mobiltelefon, 70 Prozent nutzen es als Wecker. Fast zwei Drittel erledigen inzwischen auch Bankgeschäfte per Mobiltelefon. Die chinesische App TikTok rufen laut Umfrage nur 17 Prozent am Mobiltelefon auf - weniger als damit fernsehen (19 Prozent). Nur einer von 100 Handybesitzern nutzt es ausschließlich zum Telefonieren.

Mobilfunkbetreiber haben 3,5 Mrd. Euro verdient

Die Mobilfunkbetreiber haben im Vorjahr 3,5 Mrd. Euro umgesetzt, um knapp 6 Prozent weniger als 2024. Zugleich seien die Investitionen aber um 20 Millionen auf 902 Mio. Euro gestiegen.

Das Forum Mobilkommunikation hat auch abgefragt, wie Österreicherinnen und Österreicher zur Digitalisierung stehen.

Klare Mehrheiten sehen diese Entwicklung positiv in Bezug auf Wissenschaft und Forschung, die Wirtschaft allgemein, Verwaltung aber auch das Gesundheitswesen. Zumindest zur Hälfte negativ werden die Auswirkungen aber auf die Entwicklung der Gesellschaft und auf Datenschutz sowie die Privatsphäre eingestuft.

Frau wurde beim Interneteinkauf betrogen © Getty Images

Die Hälfte der Befragten hat persönlich schon einmal negative Erfahrungen im Internet gemacht, wobei jeder Fünfte beim Interneteinkauf betrogen wurde. Andere negative Erfahrungen gab es unter anderem mit Erpressungsmails, Mobbing oder dem Diebstahl von Daten vom Computer.