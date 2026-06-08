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Poysdorf

"Taste the Weinviertel"

Relaxen in Poysdorf.
© Michael Reidinger
Am 13. Juni 2026 zeigt sich Poysdorf von seiner entspannten Seite. Zwischen Wiese, Picknickplätzen und Weingärten entsteht eine offene, ungezwungene Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.
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Regional und kreativ, die Natur am Teller – so lässt sich das kulinarische Programm, das vom Team des Hotels Neustifter gemeinsam mit Bio-Gemüsegärtnerin Suzana Ingrova sowie Food-Journalistin und Autorin Heidi Strobl gestaltet wird, zusammenfassen.

Feinstes auf dem Teller

Serviert wird, was gerade Saison hat: frisches Gemüse, klare Aromen und stimmige Kombinationen. Dazu passt die Getränkeauswahl perfekt: eingeschenkt werden neben den Weinen vom Weingut Neustifter und Hugl-Wimmer auch frische Säfte der Obstbaumschule Schreiber.

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Ein entspannter und chilliger Abend

Dazu begleitet Live-Musik den Abend dezent und sorgt für eine angenehme Stimmung. Ein besonderes Highlight wartet im Stockweingarten am Steinberg: ein Ausblick über die Weingärten im warmen Abendlicht. Ein Abend voller Genuss, Leichtigkeit und guter Stimmung, genau richtig für den Start in den Sommer. Wo? Relaxwiese beim Hotel Neustifter, Poysdorf. Wann?  17.00 - 22:.0 Uhr.

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