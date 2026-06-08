Edmund rockten Krems

Riesige Final-Party vor dem Kremser Wahrzeichen: Rund 3.500 Fans feierten Samstagabend das große Finale des Festivals am Steinertor – mit dem Austropop-Duo Edmund als Headliner!

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Insgesamt zählte das viertägige Festival heuer rund 10.000 Besucher. Das Motto lautete „Das Beste aus Österreich" – Veranstalter Othmar Seidl setzte heuer ausschließlich auf heimische Acts. Neben Edmund standen unter anderen Melissa Naschenweng, Lemo und Alex Kristan auf der Bühne.

"Ein bisschen Ablenkung"

Trotz schwieriger Wirtschaftslage wertet Seidl den Zuspruch als positives Zeichen – die Menschen kämen, um „ein bisschen Ablenkung" zu finden. Das Festival am Steinertor fand heuer zum sechsten Mal statt.

Markus Kadensky und Roman Messner sind EDMUND. © ORF

Markus Kadensky und Roman Messner begeisterten als EDMUND das Publikum in Krems. Für sie war der Auftritt so etwas wie ein Heimspiel: Die beiden kommen aus Purkersdorf und Pressbaum im Wienerwald – nicht weit von Krems. Familie und Freunde waren extra angereist.