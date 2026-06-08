Gemeinsam das 100-Jahre-Jubiläum der Rax-Seilbahn feiern!

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Es gibt am 12. Juni eine Seilbahnfahrt zum Sondertarif von Euro 18,50, Live-Musik, eine Hüpfburg, eine Münzprägestation, ein Sonderpostamt und vieles mehr erwartet Gäste rund um die Tal- und die Bergstation der Seilbahn.

Musik und Kulinarik rund um den Raxalm-Berggasthof

10:00 Uhr - "Die Gmiadlichen", 12:00 Uhr - "Wirzhausmusi", 16:00 Uhr - "Paul und Sperrmüllfranz".

Specials der Rax-Seilbahn

Sondertarif Berg- und Talfahrt für Erwachsene und Jugendliche um Euro 18,50 (frei für Kinder bis 14,99 J.) Letzte Bergfahrt um 17:30 Uhr, Sondertalfahrten bis 20:00 Uhr.

Highlights für Groß und Klein

Sonderpostamt der Österreichischen Post, Hüpfburg, Münzprägestation, Besichtigung der Maschinenräumlichkeiten, Filmvorführung 100 Jahre Rax-Seilbahn, Maskottchen Raxl live vor Ort.