Tag der offenen Tür
100-Jahre-Jubiläum der Rax-Seilbahn
Es gibt am 12. Juni eine Seilbahnfahrt zum Sondertarif von Euro 18,50, Live-Musik, eine Hüpfburg, eine Münzprägestation, ein Sonderpostamt und vieles mehr erwartet Gäste rund um die Tal- und die Bergstation der Seilbahn.
Musik und Kulinarik rund um den Raxalm-Berggasthof
10:00 Uhr - "Die Gmiadlichen", 12:00 Uhr - "Wirzhausmusi", 16:00 Uhr - "Paul und Sperrmüllfranz".
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Specials der Rax-Seilbahn
Sondertarif Berg- und Talfahrt für Erwachsene und Jugendliche um Euro 18,50 (frei für Kinder bis 14,99 J.) Letzte Bergfahrt um 17:30 Uhr, Sondertalfahrten bis 20:00 Uhr.
Highlights für Groß und Klein
Sonderpostamt der Österreichischen Post, Hüpfburg, Münzprägestation, Besichtigung der Maschinenräumlichkeiten, Filmvorführung 100 Jahre Rax-Seilbahn, Maskottchen Raxl live vor Ort.
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