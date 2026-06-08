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Mitten in der Ostsee

Österreicher baut Geister-Insel zu Luxus-Hotspot

Was heute noch wie ein verlassener Lost Place mitten in der Ostsee aussieht, soll schon bald zu einer exklusiven Urlaubsdestination werden.
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Der steirische Unternehmer Oliver Pesendorfer hat die künstliche Ostsee-Insel 'Ostervilm' bei einer Auktion für 60.000 Euro ersteigert. Die ehemalige DDR-Militärplattform liegt vor Rügen und ist nur per Boot erreichbar.

Aus Ruine wird Luxus-Resort

Die rund 250 Quadratmeter große Plattform wurde in den 1950er-Jahren als Entmagnetisierungsstation für die DDR-Volksmarine errichtet. Heute ist das Bauwerk marode, von Rost, Vogelkot und Verfall gezeichnet. Doch genau darin sieht Pesendorfer großes Potenzial.

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Hotel, Restaurant und sogar Heli-Landeplatz

© McCube - Häuser zum Mitnehmen

Der Österreicher plant auf der Insel ein exklusives Mini-Hotel mit mehreren Wohneinheiten. Geplant sind außerdem ein Restaurant, ein Bootsanleger für Gäste und möglicherweise sogar ein Helikopter-Landeplatz auf dem Dach. Strom soll über Solarenergie erzeugt werden, Trinkwasser über eine Entsalzungsanlage.

Millionen-Projekt mitten in der Ostsee

Bis zu fünf Millionen Euro könnte die Verwandlung der ehemaligen Militärplattform kosten. Die Übernachtungspreise sollen laut den ersten Plänen bei rund 200 Euro pro Nacht liegen. Noch offen ist allerdings, welche Genehmigungen für das außergewöhnliche Projekt notwendig sind.

Hier sollen bald die Hochzeitsglocken läuten

© McCube - Häuser zum Mitnehmen

Pesendorfer ist Geschäftsführer des Modulhaus-Unternehmens McCube und möchte die Insel mit nachhaltigen Gebäuden ausstatten. Sein Ziel: Aus dem verlassenen Ostsee-Fleck soll ein exklusiver Rückzugsort für Urlauber und Hochzeitsgäste werden.

Der Unternehmer denkt bereits weiter. Nach eigenen Angaben interessiert er sich auch für eine weitere Insel in der Nordsee. Die Ostsee-Plattform könnte also erst der Anfang eines ungewöhnlichen Insel-Abenteuers sein.

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