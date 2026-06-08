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Liegestuhl‑Kino

Silent Cinema mitten in Amstetten

Ö3 Silent Cinema: Open Air Kino Tour 2026 - presented by Erste Bank und Sparkasse.
© mostropolis.at
Sobald die Sonne hinter den Bäumen verschwindet, verwandelt sich der Edla Park in Amstettens wohl gemütlichstes Freiluft‑Kino – heuer mit einem Publikums-Hit, der im Voting restlos überzeugte.
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In einer lauen Sommernacht wird der Edla Park heuer wieder zum Treffpunkt für alle, die Kino nicht nur sehen, sondern richtig erleben wollen. Im Silent‑Cinema bekommt jeder Besucher eigene Kopfhörer, damit der Film so klingt, wie man ihn selbst am liebsten hört. Zwei Kanäle stehen zur Wahl: deutsche Fassung oder Originalton. Gezeigt wird kein Zufallsfilm, sondern der eindeutige Sieger des Online‑Votings – die Sommerkomödie "Mamma Mia!"

Die Story rund um Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit auf einer griechischen Insel ihren leiblichen Vater finden will und dafür gleich drei mögliche Kandidaten einlädt, sorgt für ordentlich Wirbel im Leben ihrer Mutter. Zwischen Gefühlschaos, Familienmomenten und jeder Menge ABBA‑Hits entsteht ein unvergesslicher Abend mitten in Amstetten.

Tickets kosten 9 Euro pro Person und sind online sowie – solange verfügbar – auch an der Abendkasse zu haben. Fixe Sitzplätze gibt es keine, dafür wartet auf jeden Besucher garantiert ein Liegestuhl, der den Edla Park am 16. Juni ab 21:15 Uhr in ein entspanntes Kino unter freiem Himmel verwandelt. Bei Schlechtwetter findet ein Ersatztermin am 23. Juni statt.

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