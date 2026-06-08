Fledermaus‑Spektakel in Orth an der Donau

Ein Abendspaziergang rund um das Schloss Orth wird am 15. Juni zum kleinen Natur‑Spektakel, denn dort zeigen sich nach Sonnenuntergang immer öfter die heimlichen Stars der Nacht: Fledermäuse.

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Rund um das historische Schloss in Orth an der Donau ziehen die nächtlichen Jäger ihre Kreise – und wer zur richtigen Zeit unterwegs ist, erlebt die wendigen Flieger aus nächster Nähe. Besucher erfahren, wo sich die Tiere tagsüber verstecken, wie sie ihren Nachwuchs großziehen und warum ihr Speiseplan für das Ökosystem so wichtig ist. Mit einem speziellen Gerät, dem Batdetektor, werden sogar ihre sonst unhörbaren Rufe hörbar.

Der Spaziergang führt durch die dunklen Wege rund ums Schloss, wo die Tiere zwischen alten Mauern und Bäumen ihre Bahnen ziehen. Die Teilnehmer sollen festes Schuhwerk tragen, eine kleine Taschenlampe einpacken und sich gegen lästige Gelsen schützen.

Die Führung ist auf mindestens 12 und maximal 20 Personen begrenzt, eine Anmeldung muss bis drei Tage vor dem Termin erfolgen. Die Tour startet am 15. Juni um 20:30 Uhr und dauert zwei Stunden, wobei ein seltener Einblick in das Leben der scheuen Wildtiere geboten wird, die in Österreich streng geschützt sind. Erwachsene zahlen 27 Euro Eintritt, während für Kinder, Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Studierende bis 24 Jahre und Lehrlinge 15 Euro anfallen.