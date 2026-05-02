Antonelli holt die Pole in Miami

Neben Antonelli steht Max Verstappen in der ersten Reihe.

Weltmeister Lando Norris ist beim zweiten Formel-1-Sprint der Saison in Miami zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gefahren. Der Brite führte im kurzen Rennen in Florida, dem ersten seit der fünfwöchigen Zwangspause wegen des Iran-Krieges, einen McLaren-Doppelsieg vor Oscar Piastri an. Das Podium komplettierte Charles Leclerc im Ferrari. Im Qualifying holte sich WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) die Poleposition für den Grand Prix am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/ORF 1, Sky).

Dahinter meldete sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen (+0,166 Sek.) eindrucksvoll zurück, in der zweiten Startreihe stehen Leclerc (+0,345) und Norris (+0,385). George Russell musste sich im zweiten Mercedes mit Rang fünf begnügen, vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) und Piastri. Am Sonntag werden in Miami starke Unwetter mit Regenschauern und Gewittern erwartet, weshalb eine Vorverlegung des Starts möglich ist.