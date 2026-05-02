Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Antonelli
© Getty

Vor Verstappen

Antonelli holt die Pole in Miami

02.05.26, 23:23
Teilen

Neben Antonelli steht Max Verstappen in der ersten Reihe.

Weltmeister Lando Norris ist beim zweiten Formel-1-Sprint der Saison in Miami zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gefahren. Der Brite führte im kurzen Rennen in Florida, dem ersten seit der fünfwöchigen Zwangspause wegen des Iran-Krieges, einen McLaren-Doppelsieg vor Oscar Piastri an. Das Podium komplettierte Charles Leclerc im Ferrari. Im Qualifying holte sich WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) die Poleposition für den Grand Prix am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/ORF 1, Sky). 

Dahinter meldete sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen (+0,166 Sek.) eindrucksvoll zurück, in der zweiten Startreihe stehen Leclerc (+0,345) und Norris (+0,385). George Russell musste sich im zweiten Mercedes mit Rang fünf begnügen, vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) und Piastri. Am Sonntag werden in Miami starke Unwetter mit Regenschauern und Gewittern erwartet, weshalb eine Vorverlegung des Starts möglich ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen