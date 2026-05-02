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Schalke
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Unter Miron Muslic

Ekstase auf Schalke: Der Aufstieg ist perfekt!

02.05.26, 22:31
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Schalke 04 hat unter Trainer Miron Muslic die Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga perfekt gemacht.  

Nach einem 1:0-Sieg am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf sind die Gelsenkirchner zwei Runden vor dem Ende nicht mehr von den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Kenan Karaman ließ mit seinem Goldtor (15.) die Aufstiegsparty für S04 steigen. Schalke spielte zuletzt 2020/21 in der Bundesliga. Im Vorjahr schrammte der Traditionsclub knapp am Abstieg in die 3. Liga vorbei.

Schalke
© Getty

Doch Muslic, der in jungen Jahren mit seiner Familie aus Bosnien nach Österreich geflohen und in Tirol aufgewachsen war, formte aus dem Krisenverein im Eiltempo einen Aufstiegsaspiranten. Vor allem die Arena auf Schalke erwies sich als echte Heimfestung. Neben dem früheren Ried-Trainer feierte auch Dejan Ljubicic. Der Wiener war erst im Winter von Dinamo Zagreb zu den Königsblauen gewechselt und überzeugte in den vergangenen Wochen als Torschütze und Assistgeber.

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