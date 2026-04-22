Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Missverständnisse könnten Streit provozieren. Cool bleiben, zuhören!

Missverständnisse könnten Streit provozieren. Cool bleiben, zuhören! Beruf: Vertagen Sie Verhandlungen und Planungsgespräche lieber noch etwas.

Vertagen Sie Verhandlungen und Planungsgespräche lieber noch etwas. Fitness: Schalten Sie einen Gang zurück! Ruhig und geduldig statt emotionell!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Es darf etwas romantischer werden. Mehr Feingefühl ist sehr erwünscht.

Es darf etwas romantischer werden. Mehr Feingefühl ist sehr erwünscht. Beruf: Offen bleiben für neue Impulse, auch wenn noch Korrekturen anstehen!

Offen bleiben für neue Impulse, auch wenn noch Korrekturen anstehen! Fitness: Geistige Beweglichkeit ist heute wichtiger als das Tempo zu erhöhen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Seien Sie bloß nicht zu direkt! Man könnte sehr verletzlich reagieren.

Seien Sie bloß nicht zu direkt! Man könnte sehr verletzlich reagieren. Beruf: Sie sollten sich viel geduldiger und ernsthafter mit Einwänden befassen!

Sie sollten sich viel geduldiger und ernsthafter mit Einwänden befassen! Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen und schonen Sie lieber Ihre Nerven!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Belassen Sie es bei netten Begegnungen und meiden Sie Diskussionen!

Belassen Sie es bei netten Begegnungen und meiden Sie Diskussionen! Beruf: Hören Sie geduldiger zu, um mehr Vertrauen ins Teamwork zu gewinnen!

Hören Sie geduldiger zu, um mehr Vertrauen ins Teamwork zu gewinnen! Fitness: Vorsicht vor Konzentrationsfehlern! Viel aufmerksamer durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Flirten Sie heute nicht zu wild drauflos! Man braucht mehr Feingefühl.

Flirten Sie heute nicht zu wild drauflos! Man braucht mehr Feingefühl. Beruf: Lieber einen Schritt zurück und alles noch einmal genau überdenken!

Lieber einen Schritt zurück und alles noch einmal genau überdenken! Fitness: Geistig möglichst flexibel durch den Tag, legen Sie sich nicht fest!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie nicht besserwisserisch und bringen Sie mehr Verständnis auf!

Seien Sie nicht besserwisserisch und bringen Sie mehr Verständnis auf! Beruf: Freundlich, offen und kooperativ bleiben! Vor allem bei Differenzen.

Freundlich, offen und kooperativ bleiben! Vor allem bei Differenzen. Fitness: Mit einer gemeinschaftsdienlichen Haltung schonen Sie Ihre Nerven.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Vorsicht, dass die Stimmung nicht kippt! Lieber mehr Abstand halten!

Vorsicht, dass die Stimmung nicht kippt! Lieber mehr Abstand halten! Beruf: Rückzug zum Nachdenken ist sicher klüger, als voreilig zu reagieren.

Rückzug zum Nachdenken ist sicher klüger, als voreilig zu reagieren. Fitness: Verausgaben Sie sich nicht zu sehr! Legen Sie lieber öfter Pausen ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nutzen Sie Ihre Chance geduldig! Es geht um einfühlsames Verständnis.

Nutzen Sie Ihre Chance geduldig! Es geht um einfühlsames Verständnis. Beruf: Diplomatisch im Gespräch bleiben! Bemühen Sie sich um Kompromisse!

Diplomatisch im Gespräch bleiben! Bemühen Sie sich um Kompromisse! Fitness: Sie sind sehr motiviert, sollten sich aber nicht angriffslustig geben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es geht zu viel Unruhe von Ihnen aus. Geben Sie sich selbst mehr Zeit!

Es geht zu viel Unruhe von Ihnen aus. Geben Sie sich selbst mehr Zeit! Beruf: Bleiben Sie lieber im Hintergrund, aber kooperativ und hilfsbereit!

Bleiben Sie lieber im Hintergrund, aber kooperativ und hilfsbereit! Fitness: Möglichst gelassen und langsamer durch den Tag! Dafür aufmerksamer

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie viel einfühlsamer, sonst gehen die Wogen sehr schnell hoch!

Seien Sie viel einfühlsamer, sonst gehen die Wogen sehr schnell hoch! Beruf: Verzichten Sie auf Einwände und Kritik, schwimmen Sie mit dem Strom!

Verzichten Sie auf Einwände und Kritik, schwimmen Sie mit dem Strom! Fitness: Kräfte ökonomisch einteilen und vor allem die Konzentration schärfen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Flirten Sie nicht zu offensiv! Heute ist man ziemlich misstrauisch.

Flirten Sie nicht zu offensiv! Heute ist man ziemlich misstrauisch. Beruf: Abwarten und erst in Ruhe zuhören! Überdenken Sie Ihre Meinung noch!

Abwarten und erst in Ruhe zuhören! Überdenken Sie Ihre Meinung noch! Fitness: Dieser Tag braucht mehr Entspannung. Pflegen und verwöhnen Sie sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man hat Verständnis für Sie und weiß auch Ihre Empathie zu schätzen.

Man hat Verständnis für Sie und weiß auch Ihre Empathie zu schätzen. Beruf: Ihre Vorschläge könnten wichtig sein. Bringen Sie sich geduldig ein!

Ihre Vorschläge könnten wichtig sein. Bringen Sie sich geduldig ein! Fitness: Gut, wenn Sie sich mehr Zeit lassen. Weniger ist heute bestimmt mehr.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.