Anne Hathaway zur schönsten Frau der Welt gekürt

Jedes Jahr kürt das US-Promi-Magazin "People" den "schönsten Menschen der Welt" – und 2026 fiel die Wahl auf Hollywood-Star Anne Hathaway. Eine Entscheidung, die für Begeisterung sorgt, aber auch Fragen aufwirft.

Anne Hathaway erlebt 2026 ihren absoluten Höhenflug: Gleich mehrere Filmstarts, das heiß ersehnte Comeback von "Der Teufel trägt Prada" – und jetzt setzt sie dem Ganzen noch die Krone auf. Das "People"-Magazin hat die Oscarpreisträgerin zur "schönsten Person der Welt" gekürt.

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Anne Hathaway ist die schönste Frau der Welt

Die Oscarpreisträgerin ziert damit das Cover der legendären "World’s Most Beautiful"-Ausgabe – eine Ehre, die in der Vergangenheit bereits an zahlreiche Superstars ging. Hathaway selbst zeigt sich im Interview ungewohnt reflektiert und entspannt. Mit 43 Jahren habe sie einen ganz neuen Zugang zu ihrem Leben und ihrer Karriere gefunden.

"Am Anfang dachte ich, ich wäre eine bessere Künstlerin, wenn ich sehr streng mit mir selbst wäre", erzählt sie offen. Doch dieses Denken habe sich verändert. Heute gehe es ihr vor allem darum, das Leben zu genießen: "Ich wollte einfach nur noch den Spaß erleben."

Karriere auf der Überholspur

Dass sie mit dieser Einstellung richtig liegt, zeigt ein Blick auf ihren aktuellen Terminkalender: Gleich fünf neue Filme mit Hathaway sollen noch in diesem Jahr erscheinen. Besonders sehnsüchtig erwartet wird die Fortsetzung des Kultfilms "Der Teufel trägt Prada", in der sie erneut in ihre ikonische Rolle als Andy Sachs schlüpft.

Das Wiedersehen mit ihren ehemaligen Co-Stars beschreibt sie als emotionales Highlight: Es sei "einfach wunderschön" gewesen, nach zwei Jahrzehnten wieder gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Für Hathaway war es nicht nur ein berufliches Comeback, sondern auch eine persönliche Reise in die Vergangenheit – mit dem Wissen und der Gelassenheit von heute.

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Zwischen Glamour und Bodenständigkeit

Trotz ihres Erfolgs bleibt die Schauspielerin geerdet – vor allem dank ihrer Familie. Ehemann Adam Shulman und ihre beiden Söhne geben ihr Halt und sorgen dafür, dass sie den Fokus nicht verliert. Gleichzeitig verschweigt Hathaway nicht, dass ihr Beruf auch Schattenseiten hat.

"Man bewegt sich immer am Rande des Abgrunds", beschreibt sie die Herausforderungen des Schauspielberufs. Rückschläge gehören dazu – entscheidend sei, immer wieder aufzustehen.

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Schönste Frau der Welt – noch zeitgemäß?

So sehr man Hathaway diese Auszeichnung gönnt, stellt sich am Ende doch eine grundsätzliche Frage: Ist es im Jahr 2026 überhaupt noch zeitgemäß, einen einzelnen Menschen zum "schönsten der Welt" zu küren?

Schönheit ist längst vielfältiger geworden, individueller, inklusiver. Starre Ideale wirken in einer Zeit, in der Selbstakzeptanz und Diversität immer wichtiger werden, fast ein wenig aus der Zeit gefallen. Auch wenn solche Titel Aufmerksamkeit erzeugen – sie reduzieren komplexe Persönlichkeiten oft auf ein äußeres Merkmal.

Vielleicht liegt die wahre Stärke von Anne Hathaway ohnehin nicht in ihrer äußeren Erscheinung, sondern in ihrer Entwicklung: weg vom Perfektionismus, hin zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Und genau das ist am Ende vielleicht viel inspirierender als jede Krone der "Schönsten der Welt".