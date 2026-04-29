Gewitter-Alarm: Hier kann es heute krachen

In Teilen Österreichs muss man am Mittwoch mit heftigen Gewittern rechnen.

Am Mittwoch dominiert vor allem südlich des Alpenhauptkamms, in den südöstlichen Regionen sowie entlang der nördlichen Voralpen dichte Wolkenfelder. Die Sonne bleibt zunächst weitgehend verborgen. Besonders von Vorarlberg über Tirol und Osttirol bis nach Kärnten treten bis in den Nachmittag hinein verbreitet Regenschauer und Gewitter auf. Einzelne Gewitter können auch heftig ausfallen.

Im weiteren Verlauf lässt die Schaueraktivität jedoch nach und die Wolken lockern allmählich auf. Im nördlichen und östlichen Flachland hingegen scheint die Sonne den ganzen Tag, häufig sogar von einem wolkenlosen Himmel. Der Wind weht schwach, in Oberösterreich teils mäßig, aus Nordost bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad, tagsüber werden 9 bis 19 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.

Am Donnerstag bestimmt hoher Luftdruck in Kombination mit einer nördlichen Strömung das Wetter im Ostalpenraum. In allen Landesteilen zeigt sich die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel, selbst dünne hohe Wolken bleiben unauffällig. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Oberösterreich auch lebhaft, aus Nord bis Ost. Aufgrund kühler Luftmassen aus dem Norden liegen die Frühtemperaturen zwischen -1 und +5 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen 12 bis 20 Grad, wobei es im Westen etwas wärmer ist.

Auch am Freitag sorgt Hochdruckeinfluss in weiten Teilen des Landes für überwiegend ungetrübten Sonnenschein, vielerorts sogar bei wolkenlosem Himmel. Lediglich im Nordosten wechseln sich Sonne und Wolken zeitweise ab, ehe die Bewölkung gegen Abend auch dort abnimmt. Der Wind weht schwach bis mäßig, im nördlichen Alpenvorland stellenweise lebhaft, aus Nordwest bis Ost. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen -3 und +7 Grad, am Nachmittag zwischen 15 und 23 Grad, mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.