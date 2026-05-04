Aufgemotzte E-Scooter: Polizei beschlagnahmt 13 Fahrzeuge

Bei der Überprüfung von 69 E-Scootern im Zuge von Schwerpunktaktionen in den Wiener Bezirken Wieden und Mariahilf stach ein manipuliertes Modell besonders hervor - es brachte es auf eine Geschwindigkeit von 66 km/h.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien und die Wiener Polizei haben am Samstag in den Bezirken Wieden und Mariahilf 13 getunte E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden insgesamt 69 E-Roller kontrolliert. Das schnellste manipulierte Gefährt erreichte 66 km/h. Gegen alle erwischten Lenker wurden Fahrverbote ausgesprochen, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen am Montag in einer Aussendung.

© Gruppe Sofortmaßnahmen/Stadt Wien

Außerdem wurden bei den Kontrollen zwei Lenker wegen des Verdachts auf Suchtmittelbeeinträchtigung angehalten. Auch eine festgenommene Person wurde vermeldet. Diese hielt sich illegal in Österreich auf und war mit einem zuvor gestohlenen E-Scooter unterwegs. Ein Bolzenschneider sowie das aufgebrochene Schloss wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurden zwei Fälle unbefugter Gewerbeausübung verzeichnet, ein offener Geldbetrag in Höhe von 115 Euro eingehoben und vier Fälle von Schwarzarbeit festgestellt. Das AMS war ebenfalls in die Schwerpunktaktion involviert.

Neue Regeln seit 1. Mai

"Manipulierte Geschwindigkeiten von bis zu 66 km/h auf einer Einkaufsstraße und das Fahren unter Drogen sind verantwortungslos und grob fahrlässig. Sie stellen ein enormes Sicherheitsrisiko für die Lenker sowie für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dar", betonte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, die Wichtigkeit solcher Schwerpunktaktionen.

© Gruppe Sofortmaßnahmen/Stadt Wien

Seit Freitag (1. Mai) gibt es in Österreich neue Regeln für E-Scooter und E-Bikes in der Straßenverkehrsordnung (StVO). So gilt bei E-Bikes nunmehr eine Helmpflicht bis zum 14. Geburtstag, bei E-Scootern bis zum 16. Außerdem müssen Letztere mit Blinkern an den Lenkgriffen und Klingel ausgestattet sein, die Alkoholgrenze wurde auf 0,5 Promille gesenkt. Bei E-Bikes und Fahrrädern gelten weiterhin 0,8 Promille.