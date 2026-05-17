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LASK Meister
© GEPA

3:0 gegen Austria

DOUBLE-MÄRCHEN! LASK ist Meister

Von
17.05.26, 16:18 | Aktualisiert: 17.05.26, 17:39
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Der LASK hat mit einem 3:0-Sieg gegen die Austria den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte geholt. Wie bereits 1965 sichern sich die Linzer damit auch das Double. 

Unter Trainer-Guru Didi jubelten die Linzer wie vor 61 Jahren über den Gewinn von Cup und Meistertitel. Was für ein Coup! 

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

"Wenn du so nah dran bist, dann willst du es auch über die Linie bringen", hatte ein auffallend ruhiger Didi Kühbauer Minuten vor dem Anpfiff ins Sky-Mikrofon gesprochen. Dann war dem LASK-Trainer die Anspannung doch anzumerken. Die Linzer taten sich gegen die gut eingestellte Austria schwer, doch Goalie Jungwirth hielt die Null. 

LASK Meister
© GEPA

Dann diese Erleichterung: Einwurf von rechts, die Austria-Verteidiger bringen den Ball nicht weg und Mbuyama trifft aus der Drehung zum 1:0 (38.). Das dritte Saison-Tor des Niederländers war wohl sein wichtigstes! 

Kurz vor der Pause atmet Kühbauer erstmals durch

Kühbauer ballt die Faust, umarmt seine Betreuer. Beim Blick nach Graz (zu diesem Zeitpunkt noch 0:0) kann er durchatmen. Auch seine Spieler wirken befreit.

Die Vorentscheidung gleich nach Seitenwechsel: Austria-Goalie Sahin-Radlinger versucht vor dem heranstürmenden Sasa Kalajdzic zu retten. Der nimmt die Einladung an - Elfmeter! Diskussionen. Es bleibt dabei: Adeniran verwandelt den Strafstoß zum 2:0 (49.).

LASK Fans
© GEPA

In der 76. Minute macht Bogarde den Deckel drauf: Bello spielt links auf Kalajdzic, der ÖFB-Teamspieler legt für Bogarde auf - 3:0 (76.). Damit ist alles klar für die LASK-Meisterparty am Verteilerkreis. Neuverpflichtung Kalajdzic hatte bei allen drei Toren die Vorarbeit geleistet. Auch ein Puzzleteil zum LASK-Märchen.

Didi Kühbauer (55.), mit Rapid als Spieler Meister, mit dem WAC im Vorjahr und heuer mit dem LASK Cupsieger hat sich jetzt als Trainer den Meister-Traum erfüllt! Als der Burgenländer zum LASK geholt wurde, waren die Linzer auf Tabellenplatz 11 gelegen.

Während Kühbauer in den Stadion-Katakomben verschwindet, um sich zu sammeln, rennen die LASK-Helden inklusive Ersatzspieler aufs Feld und starten ein Freudenfest.

16.47 Uhr: Kapitän Horvath stemmt Meisterschale in die Höhe

16.47 Uhr: Kapitän Sascha Horvath, einst im Austria-Stadion groß geworden, stemmt den Meisterteller in die Höhe: "Wir sind immer besser geworden in dieser Saison, das ist eine unglaubliche Truppe." Kalajdzic (kam als Leihspieler von Wolfverhampton): "Es ist unglaublich, was ich jetzt erleben darf. Es war die richtige Entscheidung, zum LASK zu gehen." Samuel Adeniarn: "Ich habe immer gewusst, dass wir Meister werden. Didi hat es möglich gemacht."

Auch bei den vielen mitgereisten Fans gibt es kein Halten mehr.

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