Alles zu oe24VIP
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Sohn (10) am Steuer: Mutter starb bei Verkehrsunfall
© Getty

Drama in Hessen

Sohn (10) am Steuer: Mutter starb bei Verkehrsunfall

06.05.26, 11:46
Teilen

Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter ist in Südhessen in Deutschland eine 39 Jahre alte Mutter ums Leben gekommen. 

Ihr zehn Jahre alter Sohn soll versucht haben, das auf einem Privatgrundstück in Alsbach-Hähnlein südlich von Darmstadt stehende Fahrzeug umzuparken und dabei die Kontrolle verloren haben, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilten.

Die Mutter habe deshalb versucht einzugreifen, sei dabei von dem Kleintransporter erfasst worden und habe tödliche Verletzungen erlitten. Der Kleintransporter habe anschließend das Hoftor durchbrochen und sei gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen geprallt. Das Kind blieb körperlich unverletzt. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Zehnjährige mit dem Einverständnis der Mutter am Steuer saß. Das Fahrzeug sollte wegen Gartenarbeiten umgeparkt werden.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallgutachter, um den genauen Hergang zu klären und auch zu prüfen, ob es womöglich technische Mängel am Fahrzeug gab. Formal leitete sie ein Todesermittlungsverfahren ein. Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland nicht strafmündig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen