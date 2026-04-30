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Nach langer F1-Pause: Darum sehen die Boliden anders aus
© visacashapprb

Miami-GP

Nach langer F1-Pause: Darum sehen die Boliden anders aus

30.04.26, 21:59
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Einen ganzen, langen Monat mussten Formel-1-Fans auf die Motorsport-Königsklasse verzichten. Bei der langersehnten Rückkehr in Miami könnten Zuseher ihren Augen aber eventuell nicht trauen, denn einige Boliden sehen plötzlich ganz anders aus.

Durch den US-amerikanischen Angriffskrieg im Iran mussten die zwei Rennen im Nahen Osten – Bahrain und Saudi-Arabien – abgesagt werden. Abseits der Regeländerungen werden einige Fahrzeuge auch beim Grand Prix von Miami (Sonntag, 22 Uhr/live ORF & im OE24-Liveticker) anders aussehen.

Die Racing Bulls, traditionell in Weiß und Blau, erstrahlen dann plötzlich in einem knalligem Gelb. Die Farbe des VCARB 03 ist jener des "Summer Edition"-Energydrinks nachempfunden. Der Grund ist simpel, denn die Teams nutzten genau dieses Rennen auch in der Vergangenheit, um das große Promi- und dadurch auch Medienaufkommen im wachsenden Markt USA für Aufmerksamkeit zu nutzen.

RB-Boss Peter Bayer erklärte: "Miami ist für uns ein besonderer Ort. Hier können wir zeigen, wer wir als Team sind. In den vergangenen Jahren haben wir das Rennen hier genutzt, um etwas Kühnes und Einzigartiges zu zeigen. Und die neue Lackierung ist da keine Ausnahme."

Schriftzug "USA" inklusive

Cadillac wird, als Heim-Team wenig überraschend, in Blau, Weiß und Rot unterwegs sein. Es sind die Farben der US-Flagge, ein Schriftzug "USA" am Heckflügel darf natürlich auch nicht fehlen. Alpine wird ebenfalls gelbe Elemente bekommen.

WM-Führender Kimi Antonelli und George Russell sind bei Mercedes hingegen die, die einen neuen Anstrich bekommen. Also nicht ganz, sondern ihre Anzüge, diese werden in Violett gehalten sein, aufgrund einer brasilianischen Bank als Sponsor.

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