ÖEHV-Team verliert WM-Test gegen Deutschland knapp

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das erste von zwei Test-Länderspielen gegen Deutschland knapp verloren.

Die ÖEHV-Auswahl kassierte am Donnerstag in Zell am See im Duell zweier WM-Starter nach einer 3:2-Führung eine 3:4-(0:1,1:1,2:2)-Niederlage. Am Samstag (17.00 Uhr/live ORF Sport +) treffen die Teams in Garmisch-Partenkirchen wieder aufeinander. Keine Rolle spielen kann da und auch bei der WM Schweiz-Legionär Benjamin Baumgartner, der für die Endrunde absagen musste.

Der Center musste das ÖEHV-Trainingslager vorzeitig abbrechen. "Das Thema ist erledigt, er hat Forfait geben müssen, nachdem er drei Tage mittrainiert hat. Er hatte bei jedem Training Schmerzen", gab ÖEHV-Teamchef Roger Bader Einblick. Baumgartner hatte sich im Februar einer Operation am Sprunggelenk unterzogen. Zuvor hatten bereits Lukas Haudum, die beiden NHL-Stürmer Marco Rossi und Marco Kasper, Teamkapitän Thomas Raffl und Oliver Achermann abgesagt.

Bader ortet Schritt nach vorne

Zudem stehen wohl David Reinbacher und Vinzenz Rohrer nicht zur Verfügung, weil sie mit Laval Rocket im Play-off der AHL engagiert sind. Gegen die Deutschen waren Treffer von Patrick Söllinger (26.), Mario Huber (41.) und Thimo Nickl (47./PP) zu wenig, um einen Prestigeerfolg zu landen. "Ich fand, dass wir ein gutes Spiel gespielt haben. Viele Dinge waren gut. Die ersten fünf Minuten nicht, dann haben wir an Fahrt aufgenommen. Unter dem Strich war es definitiv ein Schritt nach vorne", resümierte Bader. Huber konnte dem nur zustimmen: "Es waren viele gute Momente dabei, ein Spiel, auf dem wir aufbauen können."

Die Gastgeber verschliefen etwas den Beginn und wurden dafür bestraft, Stefan Loibl (5.) traf nach Vorarbeit von Dominic Bokk. Sonst lieferten sie allerdings eine solide Vorstellung ab, bei der besten Ausgleichschance scheiterte Peter Schneider an DEB-Tormann Florian Vorauer (10.). Nach Wiederbeginn drückten die Österreicher auf das 1:1. Nach einer vergebenen Konterchance von Schneider (24.) überraschte Söllinger den deutschen Goalie mit einem ansatzlosen Schuss. Die Gäste stellten allerdings durch Alexander Blank (37.) den Vorsprung wieder her. In einer sehr leidenschaftlich geführten Partie ging es aufgrund einer gebrochenen Plexiglasscheibe 1:33 Minuten früher als geplant in die Kabine.

Schlagabtausch im Finish

In diesem kurzen Zeitraum fiel dann kein Treffer mehr, im Schlussabschnitt war die Spannung aber in einem offenen Schlagabtausch nicht zu überbieten. Bei einem Weitschuss von Huber 25 Sekunden nach Beginn sah der DEB-Schlussmann nicht gut aus. Beim Weitschuss von Nickl traf ihm hingegen keine Schuld, zumal ihm Maximilian Rebernig gekonnt die Sicht verstellt hatte. Die ohne ihre NHL-Stars sowie den Spielern der beiden DEL-Finalisten Adler Mannheim und Eisbären Berlin angetretenen Gäste sorgten aber noch für die Wende. Daniel Fischbuch überraschte ÖEHV-Goalie David Kickert, zudem traf Loibl nach einer gelungenen Aktion am langen Eck ins leere Tor.

Zuletzt hatten die Österreicher gegen Tschechien 1:5 und 0:4 verloren. Am 9. Mai steht in Klagenfurt noch ein Test gegen Slowenien auf dem Programm, ehe die WM in der Schweiz am 15. Mai startet.