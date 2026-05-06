Co-Pilot kollabiert: Swiss-Maschine musste notlanden

Schreckmoment über Zentralasien: Eine Swiss-Maschine von Seoul nach Zürich musste am Mittwoch plötzlich außerplanmäßig in Kasachstan landen. Grund war ein medizinischer Notfall im Cockpit.

Ein Flugzeug der Swiss hat wegen eines medizinischen Notfalls des Co-Piloten außerplanmäßig in Kasachstan landen müssen. Betroffen war der Swiss-Flug von Seoul nach Zürich. Die Maschine landete laut Airline sicher in Almaty.

An Bord befanden sich 227 Passagiere sowie 14 Besatzungsmitglieder.

Ärzte griffen sofort ein

Wie die Swiss mitteilte, leisteten drei Ärzte an Bord umgehend erste Hilfe. Sie empfahlen jedoch eine Zwischenlandung, damit der betroffene Co-Pilot rasch medizinisch versorgt werden könne.

Die Airline bedauerte die Unannehmlichkeiten für die Fluggäste. Gleichzeitig betonte die Swiss, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden des Co-Piloten oberste Priorität gehabt hätten. Für die Passagiere werde nun nach der bestmöglichen Lösung für die Weiterreise gesucht.