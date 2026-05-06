Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Swiss
© Getty

Drama-Flug

Co-Pilot kollabiert: Swiss-Maschine musste notlanden

06.05.26, 11:19
Teilen

Schreckmoment über Zentralasien: Eine Swiss-Maschine von Seoul nach Zürich musste am Mittwoch plötzlich außerplanmäßig in Kasachstan landen. Grund war ein medizinischer Notfall im Cockpit. 

Ein Flugzeug der Swiss hat wegen eines medizinischen Notfalls des Co-Piloten außerplanmäßig in Kasachstan landen müssen. Betroffen war der Swiss-Flug von Seoul nach Zürich. Die Maschine landete laut Airline sicher in Almaty.

An Bord befanden sich 227 Passagiere sowie 14 Besatzungsmitglieder.

Ärzte griffen sofort ein

Wie die Swiss mitteilte, leisteten drei Ärzte an Bord umgehend erste Hilfe. Sie empfahlen jedoch eine Zwischenlandung, damit der betroffene Co-Pilot rasch medizinisch versorgt werden könne.

Die Airline bedauerte die Unannehmlichkeiten für die Fluggäste. Gleichzeitig betonte die Swiss, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden des Co-Piloten oberste Priorität gehabt hätten. Für die Passagiere werde nun nach der bestmöglichen Lösung für die Weiterreise gesucht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen