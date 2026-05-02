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Flug-Comeback

Emirate öffnen Luftraum: Flugbetrieb wieder komplett möglich

02.05.26, 16:19
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Nach Wochen voller Einschränkungen kehrt in der Golfregion langsam wieder Normalität zurück. Die Vereinigten Arabischen Emirate geben ihren Luftraum frei und starten den Flugverkehr vollständig neu. 

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach wochenlangen Einschränkungen wegen des Iran-Kriegs ihren Luftraum wieder freigegeben. Der normale Flugbetrieb werde vollständig aufgenommen, teilte die Luftfahrtbehörde am Samstag auf der Plattform X mit.

Zuvor hatte es rund zwei Monate lang nur eingeschränkte Sonderflüge gegeben. Die Entscheidung sei nach einer umfassenden Prüfung der Betriebs- und Sicherheitsbedingungen getroffen worden.

Sicherheit bleibt im Fokus

Der Luftraum werde weiterhin genau überwacht, um die Sicherheit zu gewährleisten, betonten die Behörden. Besonders betroffen waren die Emirate mit wichtigen Reisezielen wie Abu Dhabi und Dubai. In der Golfregion kam es zu Angriffen, mit denen der Iran auf Militärschläge der USA und Israels seit dem 28. Februar reagierte. Kurz nach Kriegsbeginn war der Flugverkehr teilweise wieder aufgenommen worden, um unter anderem gestrandete Passagiere auszufliegen.

Auch andere Länder lockern Maßnahmen

Neben den Emiraten haben auch Bahrain, Irak, Kuwait und Syrien ihre Einschränkungen im Flugverkehr wieder aufgehoben. Hintergrund ist eine weiterhin geltende Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Der Konflikt selbst bleibt jedoch ungelöst.

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