Gewitter im Anmarsch: Hier kann es heute krachen

In Teilen Österreichs muss man am Dienstag mit Gewittern rechnen.

Von Westen her ziehen einige dichte Wolkenfelder über den Himmel und die Sonne zeigt sich nur noch wenig, etwas häufiger noch im Norden und Osten. Am Nachmittag und Abend regnet es dann besonders im Süden und Westen teils schauerartig. Dabei können auch Gewitter entstehen, die lokal heftig ausfallen können. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen 3 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 22 Grad.

Die Prognose im Detail

Wien: Einige Wolkenfelder ziehen über die Stadt, zumindest zeitweise scheint aber auch die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost. Frühtemperaturen um 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 21 Grad.

Niederösterreich: Nördlich der Donau überwiegt noch der Sonnenschein, sonst scheint nur noch zeitweise die Sonne. Vor allem über den Bergen können nachmittags auch lokale Regenschauer entstehen. Sonst bleibt es meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost. Frühtemperaturen 3 bis 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 21 Grad.

Burgenland: Zeitweise scheint die Sonne, zeitweise ziehen aber auch dichte Wolkenfelder über den Himmel. Zum Abend hin sind im Süden lokale Regenschauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost. Frühtemperaturen 7 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 22 Grad.

Steiermark: Nach einem vielfach noch recht sonnigen Start kündigen sich am Dienstag im Tagesverlauf generell mehr Wolken an. Vor allem im Bergland entwickeln sich speziell in der zweiten Tageshälfte ein paar eventuell gewittrige Regenschauer. In vielen Regionen dürfte es wieder trocken bleiben. Dazu weniger warm mit 14 bis 20 Grad.

Kärnten: Für Dienstag kündigt sich generell etwas unbeständiges Wetter an. Nach etwas Sonnenschein bis zum frühen Vormittag dürften die Wolken rasch überwiegen. Dazu entwickeln sich speziell in der zweiten Tageshälfte einige teils gewittrige Regenschauer, die im ganzen Land die Chance auf etwas Niederschlag mit sich bringen. Regional bleibt es wohl wieder trocken - flächendeckender bzw. gar ergiebiger Regen wird es wohl wieder nicht sein. Dazu 17 bis 21 Grad.

Oberösterreich: Am Dienstag scheint neben einigen Wolken zumindest zeitweise die Sonne. Dichtere Wolken bilden sich im Bergland, hier kommt die Sonne seltener zum Vorschein. In der Früh 1 bis 8 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Der Ostwind weht schwach bis mäßig.

Salzburg: Am Dienstag ziehen in den Gebirgsgauen ausgebreitete Wolken durch, die den Sonnenschein oft beeinträchtigen, am Nachmittag sind einzelne Regenschauer möglich. Im Flachgau scheint die Sonne häufiger. In der Früh 2 bis 8 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. Im Flachgau macht sich am Nachmittag schwacher Ostwind bemerkbar.

Tirol: Nach einem recht sonnigen Start nimmt die Bewölkung rasch zu. Um die Mittagszeit liegen die Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Am Nachmittag ist im ganzen Land verbreitet mit Schauern zu rechnen, vor allem im Süden sind auch Gewitter möglich.

Vorarlberg: Nach einem recht sonnigen Start nimmt die Bewölkung rasch zu. Um die Mittagszeit liegen die Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Am Nachmittag ist vor allem über dem Bergland verbreitet mit Schauern zu rechnen, vereinzelt sind auch Blitz und Donner möglich.