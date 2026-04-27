Parkte Loch zu: Maibaum-Aufstellen wegen Falschparker verschoben

Wegen eines Falschparkers wurde das traditionelle Maibaum-Aufstellen im steirischen Krumegg abgesagt. Ein weißer Pkw parkte das Loch für den Maibaum zu. Nun wird nach dem Schuldigen gesucht. Dieser soll vor allem eine Strafe kassieren: eine Jause spendieren.

Am Samstagnachmittag sollte mit einem großen Fest am Dorfplatz Krumegg, das zur Gemeinde St. Marei bei Graz gehört, der Maibaum aufgestellt werden. Alles war vorbereitet. Die starken Männer, ein Traktor, die lokale Musikkapelle und die Gäste waren bei sonnigem Wetter bereit. Der Maibaum sollte traditionell per Hand aufgestellt werden. Doch ein Falschparker machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Ein weißer Pkw mit Weizer (Steiermark) Kennzeichen parkte direkt auf dem befestigten "Maibaumloch" im Boden. Aus diesem Grund musste "das Projekt schweren Herzens abgebrochen" werden, wie Obmann Marcel Donko laut der "Kleinen Zeitung" den Gästen mitteilen musste.

"Wir haben alles probiert"

Michaela Höfler von der Musikkapelle erklärt: "Wir haben alles probiert, sogar im Dorfgasthaus alle Gäste ausheben lassen und angerufen, ob ihnen das Auto gehört, aber keine Chance, den Autobesitzer zu finden." Die Absperrung mit einer Infotafel wurde schon am Mittwoch aufgestellt. Darauf stand, dass dieser Parkplatz bis 25. April frei bleiben sollte. Die gesuchte Person hat dies offensichtlich nicht gesehen.

Obwohl der Maibaum am Samstag nicht aufgestellt wurde, wurde trotzdem gefeiert. Der Maibaum wurde am Sonntag mit einem Kran endlich aufgestellt. Der Falschparker war zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden.

Die Musikkapelle Krumegg ordnet auf Instagram den Vorfall "definitiv in die Rubrik unvergesslich ein". In ihrem Posting schrieben sie, dass sie auf die Person nicht böse seien. Das könne schon mal geschehen. Trotzdem seien die Musiker der Kapelle neugierig, wer das Auto dort geparkt hat. Höfler meint: "Eine Jause könnte sie oder er uns schon spendieren." Über eine Kontaktaufnahme unter Musikkapelle.krumegg@gmail.com würden sich die Verantwortlichen freuen.