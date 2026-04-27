Badner Bahn: Bauphase 2 gestartet

Pendler aufgepasst! Die Badner Bahn macht wieder dicht - ab heute startet die zweite Bauphase und für tausende Fahrgäste heißt es: Umsteigen auf den Ersatzbus!

Bis 3. Mai wird zwischen Vösendorf Siebenhirten und Griesfeld gebaut - diesmal geht es der Stromversorgung und den Oberleitungen an den Kragen. Kein Strom, keine Bahn - stattdessen Ersatzbusse!

Die Busse halten bei

Vösendorf Siebenhirten

Vösendorf Shopping City Süd

Maria Enzersdorf Südstadt

Wiener Neudorf

Griesfeld

U6 Siebenhirten

Gute Nachricht: Die Ersatzbusse fahren auch nachts und am Wochenende!

Noch nicht genug Baustellen? Am ersten Maiwochenende folgt der nächste Hammer: In Baden Josefsplatz wird an den Gleisen gearbeitet - die Bahn endet dann schon bei Baden Viadukt, einen Halt früher. Von dort müssen Fahrgäste per Regionalbus weiter.

Wann ist endlich Schluss?

Ab 4. Mai soll die Badner Bahn wieder auf der gesamten Strecke fahren. Bis dahin heißt es für Pendler: Geduld haben - oder früher aufstehen!