Landesstraße L 37 in Weitersfeld wird saniert

Die Landesstraße L 37 wir im Ortsgebiet von Weitersfeld auf einer Länge von rund 490 m saniert bzw. in einem Teilbereich die Nebenflächen neugestaltet.

Bundesrat Klemens Kofler (FPÖ) nahm in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am 27. April 2026 im Beisein von Bürgermeister Ing. Stefan Mader (ÖVP) sowie dem Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn DI Dr. Wolfgang Dafert den Baubeginn der Arbeiten für die Sanierung der Landesstraße L 37 in Weitersfeld vor.

Ziel der Baumaßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Fahrkomfort nachhaltig zu verbessern und die Infrastruktur langfristig zu sichern. Bedingt durch die aufgetretenen Schäden (Risse, Verformungen und Verdrückungen), entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 37 von der Kreuzung L 37 / L 1155 in nordöstlicher Richtung nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Weiters waren auf einer Länge von rund 100 m (Bereich Zufahrt Schul- und Kinder-garten) die Nebenflächen schadhaft bzw. fehlten zur Gänze.

Ausführung

Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Geras mit Bau- und Lieferfirmen durch-geführt. Mit den Arbeiten wurden Mitte April begonnen und – je nach witterungsbedingten Baufortschritt - im Oktober 2026 abgeschlossen sein. Im Rahmen des Projekts wird die bestehende Fahrbahn erneuert und an die heutigen Anforderungen angepasst. Neben der Sanierung des Straßenbelags sind auch Verbesserungen im Bereich der Entwässerung vorgesehen. Weiters wird auf einer Länge von rund 100 m die Fahrbahn der Landesstraße L 37 niveaumäßig angeglichen, sodass eine reibungslose Busquerung an Gemeindestraßen möglich ist.

Bestehend Gehsteige werden saniert bzw. wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen neu angelegt Dadurch wird nicht nur der Verkehrsfluss optimiert, sondern auch die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger erhöht. Auch auf das äußere Erscheinungsbild wird durch eine Grünraumgestaltung ein großer Wert gelegt.

Kosten

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 310.000, wobei rund 225.000 Euro auf das Land NÖ und rund 85.000 Euro auf die Marktgemeinde Weitersfeld entfallen.

Verkehrsbehinderungen

Ab 28. April 2026 ist eine Sperre der Landstraße L 37 im Bereich der Zufahrt Schul- und Kindergarten für die Herstellung der Nebenflächen erforderlich. Für den lokalen Verkehr besteht eine innerörtliche Umleitung. Die beschilderte Umleitung für den überregionalen Verkehr wird in beiden Richtungen über Fronsburg geführt. Die Arbeiten an diesen beiden Projekten wurden bzw. werden von der Straßenmeisterei Geras durchgeführt. Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Weitersfeld ersuchen die VeVerkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen während der Bauphase.