ESC-Unterkunft im "Goldentime": Sauna-Club bietet ebenfalls All-inclusive-Woche

Nachdem die Aktion des Möbelhauses XXXLutz einschlug wie eine Bombe, macht jetzt auch "Goldentime"-Boss Alexander Holzer für den Song Contest mobil. Der Wiener Sauna-Club öffnet seine Türen als exklusive Unterkunft für die gesamte Finalwoche.

Vom Sonntag, 10. Mai bis zum Sonntag, 17. Mai kann der Wiener Sauna-Club "Goldentime" pauschal für eine Woche gemietet werden. In diesem Zeitraum werden zusätzlich alle Song Contest-TV-Shows live auf einer Mega-LED-Wand im hauseigenen Garten übertragen. Das Angebot richtet sich an insgesamt 60 Personen und kostet insgesamt 160.000 Euro. Heruntergerechnet auf den Einzelnen ergibt das einen Preis von rund 380 Euro pro Nacht, wobei Einzelbuchungen ausgeschlossen sind – der Club ist nur als Gesamtpaket erhältlich.

"Goldentime"-Club in Wien Simmering © zVg

Alles inklusive für Fans

Für diesen Preis wird den Gästen einiges geboten. Club-Chef Holzer erklärte im oe24-Talk: „Wir bieten zusätzlich zur Unterkunft auch Frühstück, Mittag- und Abendessen, die Nutzung unseres Wellness- und Sauna-Bereichs sowie einen hauseigenen Garten mit großem Pool.“ Neben der Verpflegung sind auch zahlreiche Beach-Partys im Preis inkludiert, um den Fans ein besonderes Erlebnis abseits der klassischen Hotels zu bieten.

"Goldentime"-Club in Wien Simmering © zVg

Perfekte Anbindung zur Stadthalle

Die Lage des Clubs punktet vor allem durch die Nähe zum Veranstaltungsort. Direkt vor dem Haus hält die Linie 6, die die Gäste auf direktem Weg zur Wiener Stadthalle bringt. Damit bietet das "etwas andere" Ambiente eine praktische Alternative für Fans, die bisher bei der Zimmersuche in Wien leer ausgegangen sind.

"Goldentime"-Club in Wien Simmering © zVg

Buchung bald via Airbnb

"Goldentime"-Club in Wien Simmering © zVg

Interessierte müssen schnell sein, da es sich um eine einmalige Gelegenheit handelt. Das Angebot soll in Kürze auf der Plattform Airbnb online gehen. Laut dem Betreiber ist es die Chance, den Song Contest in einer außergewöhnlichen Umgebung zu erleben, während die restliche Stadt bereits seit Monaten komplett ausgebucht ist.