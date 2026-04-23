Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Mitdenken und mitfühlen statt rücksichtlos und egoistisch zu handeln!

Mitdenken und mitfühlen statt rücksichtlos und egoistisch zu handeln! Beruf: Bleiben Sie kooperativ, auch wenn Ihre Geduld sehr strapaziert wird!

Bleiben Sie kooperativ, auch wenn Ihre Geduld sehr strapaziert wird! Fitness: Stress und Ärger könnten sich auf den Magen schlagen. Entspannung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sie sind verständnisvoll, dürfen aber ruhig etwas mehr Gefühl zeigen.

Sie sind verständnisvoll, dürfen aber ruhig etwas mehr Gefühl zeigen. Beruf: Nicht einfach nur zielstrebig handeln! Achten Sie auch auf das Klima!

Nicht einfach nur zielstrebig handeln! Achten Sie auch auf das Klima! Fitness: Vernachlässigen Sie Ihre Bedürfnisse nicht! Ernähren Sie sich gesund!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Viel einfühlsamer und geduldiger, um mehr Ruhe einkehren zu lassen!

Viel einfühlsamer und geduldiger, um mehr Ruhe einkehren zu lassen! Beruf: Hören Sie zu und gehen Sie auf Wünsche und Anregungen anderer ein!

Hören Sie zu und gehen Sie auf Wünsche und Anregungen anderer ein! Fitness: Lieber einen Schritt zurück, um alles genauer kontrollieren zu können.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie cooler und verlässlich, dann kommt man lieber auf Sie zu.

Seien Sie cooler und verlässlich, dann kommt man lieber auf Sie zu. Beruf: Präsentieren Sie Ihre Vorschläge, aber argumentieren Sie sachlicher!

Präsentieren Sie Ihre Vorschläge, aber argumentieren Sie sachlicher! Fitness: Sie sind heute ziemlich empfindlich. Gönnen Sie sich daher mehr Ruhe!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verständnis, das mit Launen tolerant umgeht, ist sicher willkommen.

Verständnis, das mit Launen tolerant umgeht, ist sicher willkommen. Beruf: Vorsichtiger! Es geht um mehr Sorgfalt, auch in finanziellen Fragen.

Vorsichtiger! Es geht um mehr Sorgfalt, auch in finanziellen Fragen. Fitness: Konzentration! Lassen Sie sich mehr Zeit und schauen Sie genauer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Man sehnt sich nach Ihrer Nähe. Es lohnt sich, mehr Gefühl zuzulassen.

Man sehnt sich nach Ihrer Nähe. Es lohnt sich, mehr Gefühl zuzulassen. Beruf: Kontrolle ist wichtig. Bringen Sie Ihre Genauigkeit diplomatisch ein!

Kontrolle ist wichtig. Bringen Sie Ihre Genauigkeit diplomatisch ein! Fitness: Gesünder und bewusster zu essen, ist heute wichtig. In Ruhe genießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Haben Sie mehr Geduld mit dem Partner, um den Hausfrieden zu wahren!

Haben Sie mehr Geduld mit dem Partner, um den Hausfrieden zu wahren! Beruf: Mehr Disziplin! Auch unangenehme Plichten müssen mal erledigt werden.

Mehr Disziplin! Auch unangenehme Plichten müssen mal erledigt werden. Fitness: Stress und Aufregungen schaden auch Ihrer Attraktivität. Cool bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Romantik liegt in der Luft. Sie sollten trotzdem vernünftig wirken.

Romantik liegt in der Luft. Sie sollten trotzdem vernünftig wirken. Beruf: Überlegen Sie sich sehr genau, wie Sie Ihre Ideen wem präsentieren!

Überlegen Sie sich sehr genau, wie Sie Ihre Ideen wem präsentieren! Fitness: Heute kriegen Sie positive Resonanz, die Ihr Selbstwertgefühl stärkt.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sind Sie nicht zu unsensibel? Prüfen Sie Ihre Haltung selbstkritisch!

Sind Sie nicht zu unsensibel? Prüfen Sie Ihre Haltung selbstkritisch! Beruf: Bei Differenzen lieber einen Schritt zurück, als allzu selbstbezogen!

Bei Differenzen lieber einen Schritt zurück, als allzu selbstbezogen! Fitness: Kleine Schritte, längere Nachdenkpausen! Sehr überlegt durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man ist Ihnen durchaus gewogen. Nur braucht man heute mehr Mitgefühl.

Man ist Ihnen durchaus gewogen. Nur braucht man heute mehr Mitgefühl. Beruf: Gehen Sie konstruktiv mit Kritik um! Damit stärken Sie den Teamgeist.

Gehen Sie konstruktiv mit Kritik um! Damit stärken Sie den Teamgeist. Fitness: Muten Sie Ihrem Kopf und Ihrem Magen keine großen Belastungen zu!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man wünscht sich mehr Fürsorglichkeit. Verwöhnen Sie Ihren Partner!

Man wünscht sich mehr Fürsorglichkeit. Verwöhnen Sie Ihren Partner! Beruf: Verständnis für die Anliegen anderer! Wer hilft, sammelt Pluspunkte.

Verständnis für die Anliegen anderer! Wer hilft, sammelt Pluspunkte. Fitness: Wie steht's um Ihren Schlaf und Ihre Ernährung? Schauen Sie auf sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Stärken Sie dem Partner einfühlsam den Rücken und damit die Beziehung!

Stärken Sie dem Partner einfühlsam den Rücken und damit die Beziehung! Beruf: Sorgen Sie mit Verstand und Verständnis für ein friedliches Teamwork!

Sorgen Sie mit Verstand und Verständnis für ein friedliches Teamwork! Fitness: Verwöhnen Sie sich lieber ein bisschen, statt sich zu viel vorzunehmen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.