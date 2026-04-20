Bus kracht in Supermarkt: Ein Toter und viele Verletzte

In Salzburg findet aktuell ein Großeinsatz von Polizei und Rettung statt.

Im Salzburger Stadtteil Itzling ist Montagmittag ein Obus Linie 6 der Salzburg AG in eine Filiale einer Supermarktkette gecrasht. Der Busfahrer soll das Fahrzeug noch relativ normal in den Kreisverkehr gesteuert haben, dann sei der Bus plötzlich geradeaus und mit voller Wucht in die Glasfront gefahren.

© www.vogl-perspektive.at

Ein Todesopfer

Laut ersten Informationen des Roten Kreuzes soll bei dem schweren Unfall eine Person ums Leben gekommen sein. Es könnte sich um einen Passanten handeln, restlich geklärt ist das aber nicht. Weitere zwei bis drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Fünf weitere wurden leicht verletzt.

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Daneben dürfte es rund 25 bis 30 weitere Betroffene geben - vermutlich Fahrgäste, Passanten und Supermarktkunden, die vor Ort vom Roten Kreuz betreut werden. Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

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Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung zwischen Raiffeisenstraße und Austraße, an der sich ein Kreisverkehr befindet. Im Normalfall sind die Busse dort nicht besonders schnell unterwegs. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, auch ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz.

Laut ersten noch nicht gesicherten Informationen könnte die Ursache des dramatischen Unfalls ein neurologisches Problem des Busfahrers gewesen sein.

Aktuell sind ein Unfallgutachter und Statiker vor Ort. Es besteht die Gefahr, dass das Gebäude einstürzt.