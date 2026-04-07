Melissa Naschenweng: Chart-Triumph nach Liebes-Chaos im ORF

Am Samstag begeisterte Melissa Naschenweng 454.000 ORF-Seher mit der Alpen-Romanze „Herzklang“. Jetzt stürmt sie mit dem Hit daraus die iTunes-Charts.

Bei den Alben lachte Melissa Naschenweng schon vier Mal von der Chart-Spitze der Austria-Top-40. Zuletzt im Jänner 2025 mit dem nach wie vor aktuellen Hit „Alpenbarbie“, Bei den Singles war allerdings Platz 44 bislang das höchste der Gefühle. Mit dem Oimara-Duett „Koa Bergbauernbua“ im Dezember 2025. Auch weil es der Amadeus-dotierte Kracher „Traktorführerschein“ im Jahr 2020 gleich gar nicht in die Wertung schaffte.

© ORF

Jetzt steht Naschenweng vor ihrem größten Hit-Triumph. Mit ihrem brandneuen Song „Hoamat in mir“ stürmt sie in den heimischen iTunes-Charts schon bis auf Platz 3 hoch. Damit ist sie aktuell der bestplatzierte Austro-Star. Geschlagen nur von Weltstars wie Tom Odell („Another Love“) oder Raye („Where Is My Husband“)

© Amazon Music

Das sind die iTunes-Charts vom 7. April 2026:

1. Tom Odell, „Another Love“)

2. Raye „Where Is My Husband“

3. Melissa Naschenweng, „Hoamat in mir“

4. Neil Diamond, „Sweet Caroline“

5. The Second Voice,” Let Me Be”

Melissas neuer Hit-Run ist schnell erklärt: „Hoamat in mir“ diente neben u.a. „Lalelu“ und „Legenden“ als Soundtrack zu ihrem Film „Herzklang - Zurück zu mir“, mit dem sie ja ihre erste Hauptrolle lieferte und am Samstag im ORF-Hauptabend für ein mächtiges Liebes-Chaos sorgte.

© ORF

© ORF

Als Schlagersängerin Melanie musste sie sich ja nicht nur zwischen Bühne und Bauernhof entscheiden, sondern auch zwischen dem strammen Naturbursch Ben (Ferdinand Seebacher) und Hollodri Marc (Michael Steinocher).

© ORF

Damit begeisterte Melissa Naschenweng gleich 454.000 ORF-Seher. Das brachte ihr einen Marktanteil von starken 21 Prozent und den Tagessieg bei ORF1. Jetzt winkt ihr auch der größte Chart-Erfolg.