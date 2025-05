Cash-Kaiser Sané! SO VIEL mehr Gehalt bietet Galatasaray

Von wegen England: Leroy Sané steht nach dem Verlängerungs-Theater bei den Bayern vor einem Wechsel in die Türkei und soll dort ein absolutes Hammer-Gehalt kassieren.

Eigentlich waren sich die Bayern und Offensiv-Star Leroy Sané bereits im Frühling über eine Vertragsverlängerung einig. Der 69-fache DFB-Teamspieler hatte bereits zugesichert, für drei weitere Jahre in München zu unterschreiben und hätte ein Jahresgehalt von 10,5 Millionen Euro brutto kassiert. Doch dann kam es zur überraschenden Wende. Der 29-Jährige wechselte seinen Berater und schickte den gefürchteten Spieler-Agenten Pini Zahavi vor, um noch mehr Gehalt zu lukrieren.

Doch die Bayern-Bosse blieben stur und wollten ihr Angebot nicht nachbessern. Auch wenn ein Verbleib beim deutschen Rekordmeister immer noch im Raum steht, verdichten sich die Anzeichen, dass Sané Deutschland verlässt. Allerdings soll es nicht, wie zuerst spekuliert, zurück nach England gehen. Stattdessen dürfte es den Flügelstürmer in die Bosporus-Metropole Istanbul ziehen. Dort lockt Türkei-Meister Galatasaray mit einem unglaublichen Gehalt und würde den Deutschen zum absoluten Cash-Kaiser machen.

Doch wie viel Gehalt mehr würde Sané in Istanbul bekommen? Diese Frage stellen sich viele Fans, die nicht verstehen können, warum eine Anstellung beim türkischen Meister verlockender wäre, als weiterhin in der deutschen Bundesliga aufzulaufen.

Türken bieten doppeltes Gehalt

Die Antwort darauf wirkt erschütternd. Wie die "Bild" berichtet, soll im schriftlichen Angebot von Galatasaray das doppelte Gehalt geboten werden. Dem Bericht zufolge dürfte Sané ohne Bonus-Zahlungen in Istanbul 10 MILLIONEN EURO NETTO jährlich kassieren. Beim Angebot der Bayern würden im Vergleich "nur" 5,5 Millionen Euro rausspringen.

© Getty ×

Die Verantwortlichen von Galatasaray wollen Sané unbedingt in die Süper Lig locken und weiter am Dream-Team basteln, das auch in Europa mitspielen kann. Neben Sané würde mit Alvaro Morata, Mauro Icardi, Napoli-Leihgabe Victor Osimhen und dem Belgier Dries Mertens ein namhaftes Offensiv-Quintett allen Gegnern das Fürchten lehren. Für die ehemalige ÖFB-Hoffnung Yusuf Demir würden damit die Chancen auf Spielminuten weiter sinken.

© Getty ×

Beachtlich ist auch, dass Sané mit dem Wahnsinns-Angebot auf einen Schlag der Top-Verdiener bei Galatasaray werden würde. Bislang war das Victor Osimhen, der ein Jahresgehalt von 6 Millionen Euro casht. Der enorme Sprung in der Gehaltsstruktur zeigt auch, wie ernst es die Türken mit dem Sané-Deal meinen.