"Schöner Mist": Uli Hoeneß platzt auf Meisterparty der Kragen

Auf der Bayern-Titelfeier holte Uli Hoeneß zum Rundumschlag aus.

Mit einem überzeugenden 4:0 gegen Hoffenheim hat der FC Bayern am Samstag die Saison standesgemäß beendet. Anschließend wurde der 34. Meistertitel gebührend gefeiert. Während die Stimmung bei den Spielern auf der Meisterpartie im „Zenith“ hervorragend war, holte Uli Hoeneß zum Rundumschlag aus.

Den 73-Jährigen störte vor allem die Berichterstattung der letzten Tage – insbesondere über die Ibiza-Reise einiger Bayern-Stars. „Das sind so Dinge, die so typisch sind für den Zustand unserer Medien, dass sie so einen Schwachsinn wie so eine kleine Reise so wichtig nehmen“, tobt Hoeneß gegenüber der BILD. „Es geht gar nicht mehr um Fußball, es geht nur um jeden Furz links und rechts daneben!“

Auch die Spekulationen über einen Transfer von Leroy Sané stoßen dem Bayern-Patron sauer auf. „Ihr habt doch jetzt wochenlang schönen Mist geschrieben, er geht zu Manchester City, dabei war er in Liverpool“, so Hoeneß. „Wir versorgen euch irgendwann mit Fakten und nicht mit weiteren Spekulationen.“