SO geht es zwischen Sané und dem FC Bayern weiter

Nachdem Leroy Sané das Angebot von Bayern eine Absage erteilt hatte, gibt es ein Update vom Bayern-Boss zu der Verlängerungs-Saga.

Am Freitag meldeten Medien, dass der Bayern-Star das Angebot des Rekordmeisters abgelehnt habe. Sein derzeitiger Vertrag läuft Ende Juli aus. Der FC Bayern möchte das derzeitige Angebot nicht nachbessern, wäre weiter gesprächsbereit, mit ihm zu verlängern.

Freund bestätigt

In einem Sky-Interview vor dem Spiel gegen Ilzers Hoffenheim sprach Bayerns Sportdirektor Christoph Freund über die Verhandlung. Er sagte: "Wir befinden uns in Gesprächen. Die sind andauernd. Mal sehen, ob es in den nächsten Tagen und Wochen eine Einigung gibt."

Freund bestätigte ebenfalls die Medienberichte vom Freitag: "Aktuell gibt es noch keine Einigung, das stimmt. Wir werden sehen, ob es zeitnah eine Einigung gibt oder nicht." Für das letzte Spiel der Bundesliga-Saison sitzt Sané zunächst auf der Bank.