Schock-Moment: F1-Star überfährt Hasen

Pierre Gasly erlebte einen Horror-Moment am Freitag im ersten freien Training von Imola.

Der Alpine-Fahrer hatte eigentlich einen sehr erfolgreichen Freitag. In beiden Sessions war der Franzose sehr gut dabei. Im ersten Training hatte er die sechstschnellste Zeit. Im zweiten Training erreichte Gasly den dritten Platz. Trotzdem überschattete ein brutaler Moment seinen erfolgreichen Trainingsfreitag.

Hase ohne Chance

Im ersten Training bremste der Franzose kurz vor der Kurve 14 an, als sich plötzlich ein Hase auf der Strecke befand. Das Langohr war chancenlos und wurde überfahren. Gasly funkte seiner Box: "Oh mein Gott, ich... habe ein Tier berührt." Diese sagte ihm, dass er sofort in die Box zurückkehren sollte.

Nach der Einheit sprach Gasly in einem Interview mit dem britischen Sky Sports über den Vorfall. Er habe "traurigerweise" den Hasen auf der Strecke überfahren. Der Unfall hatte sein Auto beschädigt und beeinflusste die Performance seines Wagens für das restliche Training.

Das vermutlich letzte Bild vom verunglückten Hasen © Getty Images ×

Gasly erklärte: "Es stellte sich heraus, dass es ein großer Hase war, das über die Strecke sprang. Ich konnte ihm nicht ausweichen und hatte einen ziemlich großen Einschlag am Frontflügel. Leider war es das Ende für den Hasen und [es] brach auch der Frontflügel. Es war nicht ideal, aber auch nicht das Ende der Session, das wir uns gewünscht haben." Der Schaden von Unterboden und Frontflügel war laut ihm erheblich.