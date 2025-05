Bayern-Hammer: DIESER Superstar soll Sané ersetzen

Schlagen die Bayern in der Premier League zu?

Seit Freitag ist es fix: Leroy Sané hat das Vertragsangebot des FC Bayern abgelehnt und wird den neuen deutschen Meister wohl im Sommer Richtung England verlassen. In München sucht man nun bereits einen Nachfolger für den 29-Jährigen.

Medienberichten zufolge wollen die Bayern im Sommer nicht nur Florian Wirtz holen, sondern zeigen auch weiterhin Interesse an Christopher Nkunku. Der ehemalige Leipziger konnte beim FC Chelsea bisher noch nicht überzeugen und sucht wohl eine neue Herausforderung.

© Getty ×

Neben dem FC Bayern sollen aber auch Liverpool und Newcastle am 27-Jährigen interessiert sein. Als Ablöse werden rund 50 Millionen Euro gehandelt. Ein Wechsel des Franzosen nach München ist deshalb derzeit noch unwahrscheinlich.

Falls neben Sané aber auch Serge Gnabry und Kingsley Coman die Bayern im Sommer verlassen, müssten Eberl und Co. aber wohl noch einmal in der Offensive nachrüsten. Dann könnte Nkunku plötzlich an der Säbener Straße zum heißen Thema werden.