Haaland-Hammer: Star-Stürmer will Manchester City verlassen

Manchester City erlebt gerade die schlimmste Saison seit Jahren, jetzt liebäugelt sogar Superstar Erling Haaland mit einem vorzeitigen Wechsel.

Seit dem Sensationserfolg von Crystal Palace im FA Cup ist klar: Manchester City wird die Saison 2024/2025 ohne Titel beenden. Doch für die erfolgsverwöhnten Engländer könnte es noch schlimmer kommen. Denn derzeit liegt man zwei Spieltage vor Schluss in der Tabelle nur auf Platz 6 und läuft Gefahr, die Champions League zu verpassen.

Ein Szenario, das für Super-Stürmer Erling Haaland Grund genug wäre, aus England zu fliehen und sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Denn der Norweger will sich stets mit den Besten messen und in der Königsliga für Tore am Fließband sorgen.

Trotz mehrerer Verletzungen netzte der Super-Stürmer heuer in 42 Spielen 30 Mal, doch wie lange macht er das noch im hellblauen Trikot der Citizens? Im Endspiel am Samstag sorgte er mit einer Aktion für jede Menge Wirbel. Bei einem Elfmeter überließ er Teamkollege Omar Mamoush den Ball. Die Folge: Palace-Goalie Henderson konnte den Schuss abwehren und ManCity ging torlos als Verlierer vom Platz. Danach wurden immer mehr Kritiker laut. In den letzten acht großen Finalspielen, in denen Haaland am Platz stand, traf er kein einziges Mal.

Haaland will Manchester verlassen

Doch der 24-jährige Blondschopf dürfte selbst auch unzufrieden sein. Laut mehreren Medienberichten dürfte er keine Lust mehr auf ManCity haben. Aus seinem Umfeld hört man, dass er bereits seine Fühler ausstreckt und den Verein noch in diesem Sommer verlassen will.

Dabei dürfte er ein absolutes Wunschziel haben, doch auch zwei weitere Vereine sollen die Situation des Torjägers genau verfolgen. Das Wunschziel von Haaland könnte allerdings aus Kostengründen zu einer Mission impossible werden. Er will nach Spanien zu Hansi Flick und dem FC Barcelona. Doch die Katalanen sind finanziell immer noch enorm angeschlagen. Alternativ sollen laut spanischen Medien Scheich-Klub Paris Saint-Germain und auch der FC Bayern Interesse an einem Haaland-Transfer haben.

Rätsel um Transfer-Klausel

Doch wie viel müsste ein möglicher Abnehmer für die Dienste des Ausnahme-Stürmers zahlen? Sein Vertrag bei dem Premier-League-Klub läuft noch bis 2034. Zum Zeitpunkt der Verlängerung hieß es, dass darin keine Transferklausel verankert sei. Doch zuletzt meldete sich Transfer-Flüsterer Fabrizio Romano zu Wort und meinte, dass es doch eine Klausel geben soll.

Haaland und seine Vertreter haben sich seit dem Beginn der Karriere stets mit Klauseln abgesichert. Schon zu seiner Zeit in Salzburg war festgelegt, zu welchem Zeitpunkt er um welchen Betrag die Mozartstadt verlassen darf. Damals ging es 2020 für 20 Millionen Euro nach Dortmund, die ihn zwei Jahre später für 60 Millionen Euro nach Manchester ziehen lassen mussten.

Bei dem Verein, für den auch sein Vater lange Zeit auflief, holte er zwei Mal die Meisterschaft und krönte sich einmal zum Champions-League-Sieger. Nun deuten sich erstmals Brüche in der Traumbeziehung an und ein Sommer voller Transferspekulationen kann beginnen.