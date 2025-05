Neuer Fußball-Tempel erntet Mega-Shitstorm

Englisches Finale: Tottenham & Manchester United stürmen nach Bilbao England jubelt! Tottenham Hotspur und Manchester United ziehen souverän in das Europa-League-Finale in Bilbao ein. Die Red Devils schießen Athletic Bilbao mit 4:1 aus dem Old Trafford, die Spurs gewinnen bei Bodo/Glimt souverän mit 2:1.