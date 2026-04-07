Melissa Naschenweng vor Karriereende? Fans betteln: "Bleib uns erhalten!"

Die Schlagersängerin überraschte jüngst in ihrer ersten Hauptrolle - wird die die Musik nun hintanstellen?
Fans waren hin und weg von Melissa Naschenwengs Hauptrollen-Debüt in "Herzklang", das jüngst erstmalig ausgestrahlt wurde und noch bin Anfang Oktober auf ORF On abrufbar ist.
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Darum geht's in "Herzklang"
In der ORF-Romanze liebt Schlagersängerin Melanie (Naschenweng) die Bühne und das Publikum liebt sie. Doch es machen sich Zweifel breit – will sie dieses Leben tatsächlich führen? Als sie zu allem Überfluss auch noch von ihrem Freund betrogen wird, ist klar: Melanie muss weg aus ihrem Alltag!
Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
Zurück in die Heimat
Um den Kopf freizubekommen, flieht sie in ihre Kärntner Heimat und kommt dort wie gerufen, denn ihre Großmutter braucht dringend Hilfe mit der Almwirtschaft. Als sie immer mehr zu sich zurückfindet und zwischen ihr und einem Nationalpark-Ranger aus der Gegend die Funken fliegen, muss sich die Sängerin zwischen romantischen Gefühlen, Musik-Traum und Naturidylle die Frage stellen, ob sie zurück ins Rampenlicht oder in ihrem alten neuen Leben glücklich wird.
Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir"
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© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny
Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
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Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?
Fans sind begeistert
Fans von Melissa Naschenweng zeigen sich auf Instagram beglückt von ihrer Rolle im Heimatfilm. Auf Instagram hat sich Melissa bereits für die vielen lieben Nachrichten bedankt mit einem feschen Foto zum Ostermontag.
Besorgte Kommentare
Neben vielen Herzerl, Flammen und Feier-Emoticons gibt es aber auch den einen oder anderen besorgten Kommentar. Einige Fans schreiben, dass sie es schön finden, dass Melissa auch gerne schauspielert, doch "bleib uns dennoch musikalisch erhalten!" Wirklich Sorgen machen müssen sie sich wohl nicht. Denn Naschenweng hat anlässlich kleinerer Rollen schon gemeint, dass sie die Musik nie aufgeben werde. recht hat sie! Stand 7.4.2026, 10:40 ist "Hoamat in mir", der Song zum Film auf Platz drei der Österreichischen iTunes Charts zu finden.