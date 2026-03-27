Melissa Naschenweng strahlt bei Film-Premiere in Villach

Am Donnerstag feierte "Herzklang - zurück zu mir" im Villacher Stadtkino seine Premiere in Anwesenheit der Stars.

Der Andrang vor dem Stadtkino in Villach war groß, als gestern Abend um 18 Uhr der Red Carpet für Melissa Naschenweng ausgerollt wurde. Noch bevor der TV-Film "Herzklang - zurück zu mir" am Karsamstag, den 4. April um 20.15 Uhr seine TV-Premiere feiert, versammelten sich die Protagonisten rund um die Chart-Stürmer Donnerstagabend in Villach zur großen Premiere.

Melissa Naschenweng vor dem Villacher Stadtkino © ORF/Stadtmarketing Villach/Marta Gillner

Neben Melissa waren auch ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, die Schauspiel-Stars, Ferdinand Seebacher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Martin Muliar und Elfriede Schüsseleder ebenso mit von der Paretie wie Regisseurin Patricia Frey, die Drehbuchautoren Harald Haller und Marc Brugger sowie der Produzentinnen und Produzenten Viktor Perdula, Klaus Graf und Livia Graf-Bechler.

Klaus Graf, Sarah Kaholnig, Melissa Naschenweng, Elisabeth Puschan, Manfred Wilhelmer, Katharina Schenk, Livia Graf-Bechler, Viktor Perdula. © ORF/Stadtmarketing Villach/Marta Gillner

Story mit autobiografischen Elementen

"Ich verbinde in der Figur Melanie zwei Welten – das bodenständige Bauernmädel und die Bühnenkünstlerin. Und genau das macht für mich die Botschaft aus: Das eine schließt das andere nicht aus. Heimat, Musik und Gefühle gehören einfach zu mir, und ich bin überglücklich – mein erster eigener Film bedeutet mir extrem viel.“, so Naschenweng über ihre erste Hauptrolle.

Melissa Naschenweng und Katharina Pichler © ORF/Stadtmarketing Villach/Marta Gillner

In der ORF-Romanze liebt Schlagersängerin Melanie (Naschenweng) die Bühne und das Publikum liebt sie. Doch es machen sich immer mehr Zweifel breit – will sie dieses Leben tatsächlich führen? Als sie zu allem Überfluss auch noch von ihrem Freund betrogen wird, ist klar: Melanie muss weg aus ihrem Alltag! Um den Kopf freizubekommen, flieht sie in ihre Kärntner Heimat und kommt dort wie gerufen, denn ihre Großmutter braucht dringend Hilfe mit der Almwirtschaft. Als sie immer mehr zu sich zurückfindet und zwischen ihr und einem Nationalpark-Ranger aus der Gegend die Funken fliegen, muss sich die Sängerin zwischen romantischen Gefühlen, Musik-Traum und Naturidylle die Frage stellen, ob sie zurück ins Rampenlicht oder in ihrem alten neuen Leben glücklich werden will.