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Vanessa Trump
© Getty Images

Emotional

Schock-Diagnose: Woods-Liebe Vanessa Trump hat Brustkrebs

21.05.26, 09:21
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Die 48-Jährige hat ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht und kämpft nun mit der Unterstützung ihrer Familie gegen die Krankheit. 

Bisher kannte man Vanessa Trump (48) auf Instagram vor allem als strahlende Mutter, die ihren Followern glückliche Familienmomente und süße Erinnerungen präsentierte. Seit März letzten Jahres sorgte sie zudem mit ihrer Liebe zu Golf-Star Tiger Woods (50) für Schlagzeilen. Doch nun teilt die Ex-Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump (79) eine zutiefst persönliche und traurige Nachricht mit der Öffentlichkeit: Sie ist an Brustkrebs erkrankt und hat bereits einen ersten medizinischen Eingriff hinter sich.

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„Ich bleibe fokussiert und hoffnungsvoll“

In einem emotionalen Posting auf Instagram wandte sich Vanessa Trump nun direkt an ihre Community: „Ich möchte euch über meinen aktuellen Gesundheitszustand informieren. Vor kurzem wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert.“ Eine Diagnose, mit der sie in dieser Lebensphase nicht gerechnet habe. Inzwischen habe sie jedoch gemeinsam mit ihrem Ärzteteam bereits mit der Erstellung eines intensiven Behandlungsplans begonnen. „Ich bleibe fokussiert und hoffnungsvoll, umgeben von der Liebe und Unterstützung meiner Familie, meiner Kinder und meiner engsten Freunde“, schreibt sie weiter. Trotz des schweren Schicksalsschlags zeigt sich die 48-Jährige kämpferisch und optimistisch. 

Ein Leben im Rampenlicht

Vanessa Trump, die in den neunziger Jahren ihre Karriere als Model startete, erlangte durch ihre Beziehung zu Donald Trump Jr. (48) weltweit Bekanntheit. Das Paar gab sich 2005 das Jawort, nach 13 gemeinsamen Ehejahren folgte schließlich die Trennung. Aus der Verbindung gingen fünf Kinder hervor: Kai (19), Donald (17), Tristan (14), Spencer (13) und Chloe (11).

Vanessa Trump und Tiger Woods

Vanessa Trump und Tiger Woods

© Getty Images

Große Anteilnahme der Familie

Dass Vanessa in dieser schwierigen Zeit nicht allein ist, zeigt die Welle der Anteilnahme unter ihrem Beitrag. Ivanka Trump (44), die Schwester ihres Ex-Mannes, kommentierte bewegend: „Ich bete dafür, dass du weiterhin Kraft hast und dich schnell erholst. Ich liebe dich!“ Auch ihre älteste Tochter Kai findet rührende Worte für ihre Mutter: „Ich liebe dich! Du bist der stärkste Mensch überhaupt.“ Mit diesem starken Rückhalt im Rücken stellt sich Vanessa Trump nun der wohl größten Herausforderung ihres Lebens.

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